Ataques israelitas matam pelo menos 22 pessoas na Faixa de Gaza

Um ataque a uma escola que alberga pessoas deslocadas na cidade de Gaza matou pelo menos oito pessoas, incluindo três crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. A Defesa Civil, uma força de primeira intervenção afiliada ao governo dirigido pelo Hamas, tinha anteriormente afirmado que quatro crianças se encontravam entre os mortos.

As forças armadas israelitas afirmaram ter efetuado um ataque preciso contra militantes do Hamas que se encontravam abrigados no local.

Um ataque a uma casa na cidade central de Deir al-Balah no final do sábado matou pelo menos oito pessoas, incluindo três mulheres e duas crianças, segundo o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, que recebeu os corpos. Outras seis pessoas foram mortas em ataques separados no domingo, de acordo com os hospitais locais.

Os militares não comentaram de imediato estes ataques.

Corpo de uma vítima de um ataque israelita prestes a ser enterrado no exterior do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, domingo, 22 de dezembro de 2024. Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Israel continua a efetuar ataques diários em Gaza, mais de 14 meses após o início da guerra contra o Hamas. Diz que só tem como alvo os rebeldes, acusando-os de se esconderem entre os civis, mas os bombardeamentos matam frequentemente mulheres e crianças.

Israel e o Hamas pareceram recentemente aproximar-se de um acordo de cessar-fogo que incluiria a libertação de reféns israelitas e de prisioneiros palestinianos, mas subsistem vários obstáculos e as conversações indiretas, que se arrastam há muito tempo, têm sido repetidamente interrompidas.

Israel autoriza Cardeal italiano a entrar em Gaza

Entretanto, as autoridades israelitas autorizaram o cardeal Pierbattista Pizzaballa, líder da Igreja Católica na Terra Santa, a entrar em Gaza e a celebrar uma missa pré-natalícia com membros da pequena comunidade cristã do território.

Dezenas de fiéis reuniram-se na Igreja da Sagrada Família, na cidade de Gaza, enquanto Pizzaballa e outros membros do clero celebravam a missa. Uma árvore de Natal estava decorada com enfeites dourados e luzes brancas cintilantes, e os acólitos com vestes vermelhas e brancas seguravam velas.

"No Natal, celebramos a luz e perguntamo-nos onde está a luz. Este é um dos lugares onde a luz está", disse Pizzaballa.

Patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, o mais alto clérigo católico na Terra Santa, dirige uma missa em Belém, a 23 de dezembro de 2023 Nasser Nasser/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

O zumbido dos drones israelitas a sobrevoar a cidade, um som que se tornou omnipresente em Gaza durante a guerra, pôde ser ouvido durante a missa.

A rara visita do patriarca latino a Gaza aconteceu um dia depois de o papa Francisco ter criticado novamente as ações de Israel em Gaza. No sábado, o sumo pontífice disse que o seu enviado não tinha podido entrar no território devido aos bombardeamentos israelitas.

"Ontem, crianças foram bombardeadas. Isto é crueldade, isto não é guerra", disse Francisco durante as suas saudações anuais de Natal no Vaticano.

O papa apelou recentemente a uma investigação para determinar se as ações de Israel em Gaza constituem genocídio, uma conclusão a que chegaram mais tarde a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch. O Tribunal Internacional de Justiça está a investigar as alegações de genocídio apresentadas contra Israel pela África do Sul.

Israel, que foi fundado como um refúgio para os judeus após o Holocausto nazi, rejeita categoricamente tais alegações. Afirma que tem feito grandes esforços para poupar os civis e que está apenas em guerra com o Hamas, que acusa de violência genocida no ataque que desencadeou a guerra.

Militantes liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel num ataque surpresa em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1200 pessoas, na sua maioria civis, e raptando cerca de 250. Cerca de 100 reféns ainda se encontram em Gaza, dos quais pelo menos um terço terá morrido.

Os subsequentes bombardeamentos e a invasão terrestre de Israel mataram mais de 45 000 pessoas em Gaza, cerca de metade das quais mulheres e crianças, de acordo com o ministério da Saúde de Gaza, que não distingue entre combatentes e civis na sua contagem.

A ofensiva causou uma destruição generalizada e deslocou cerca de 90% dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza. Centenas de milhares de pessoas estão amontoadas em campos de tendas esquálidos ao longo da costa, à medida que o inverno frio e húmido se aproxima.

Desde o início de outubro que Israel está a levar a cabo uma operação de grande envergadura no norte de Gaza, combatendo o Hamas na parte mais isolada e mais danificada do território. Dezenas de milhares de pessoas fugiram, uma vez que os militares ordenaram uma evacuação total e quase não permitiram a entrada de ajuda humanitária.

O organismo militar israelita que supervisiona os assuntos civis em Gaza, conhecido por COGAT, declarou ter facilitado a retirada de mais de 100 pacientes, prestadores de cuidados de saúde e outras pessoas do hospital Kamal Adwan e do hospital Al-Awda no extremo norte, que têm tido dificuldades em funcionar. O COGAT disse também ter facilitado a entrega de 5.000 litros de combustível e pacotes de alimentos aos hospitais.