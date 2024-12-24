Comissão de Ética acusa ex-congressista Matt Gaetz de pagar "regularmente" por sexo e uso ilícito de drogas

PUBLICIDADE

A Comissão de Ética da Câmara dos Representantes acusou o ex-congressista da Florida Matt Gaetz de "regularmente" pagar a mulheres por sexo, incluindo uma vez com uma rapariga menor de idade, num novo relatório.

O documento, de 37 páginas, inclui pormenores explícitos que alegam que o antigo congressista participou em festas e férias "de sexo" de 2017 a 2020, enquanto o republicano era membro do Congresso.

As conclusões concluíram que Gaetz violou várias leis estaduais relacionadas com a má conduta sexual durante o mandato. O relatório contém dezenas de páginas de documentos e provas contra Gaetz, incluindo mensagens de texto, registos financeiros, recibos de viagens e pagamentos online.

O antigo congressista Matt Gaetz durante a gala anual do New York Young Republican Club, no domingo, 15 de dezembro de 2024. Yuki Iwamura/AP

O painel bipartidário, muitas vezes secreto, está a investigar as alegações contra o ex-congressista da Florida desde 2021.

"A comissão determinou que há provas substanciais de que o congressista Gaetz violou as regras da Câmara e outros padrões de conduta que proíbem a prostituição, violação, uso de drogas ilícitas, presentes inadmissíveis, favores ou privilégios especiais e obstrução do Congresso", diz o relatório.

Gaetz nega qualquer irregularidade e diz ser inocente, sublinhando que nunca teve relações sexuais com uma menor.

O republicano criticou as conclusões da comissão, acrescentando que mantinha uma relação e um compromisso de longa duração com uma das mulheres que o relatório indica ter sido paga em troca de serviços sexuais.

Para além de solicitar a prostituição, a Comissão de Ética acusa Gaetz de aceitar presentes, incluindo transporte e alojamento, no âmbito de uma viagem às Bahamas em 2018, que excediam os montantes permitidos pelo Congresso.

No mês passado, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu Gaetz para se tornar o principal responsável pela aplicação da lei no país, nomeando-o para procurador-geral.

Matt Gaetz discursa num comício de campanha de Donald Trump. Yuki Iwamura/AP

Gaetz demitiu-se do Congresso nesse mesmo dia, o que o coloca fora da jurisdição da comissão, e acabou por se retirar da consideração para se tornar procurador-geral. Gaetz disse que a polémica em torno do seu nome estava a tornar-se uma distração injusta para a nova administração de Trump.

Na segunda-feira, Gaetz entrou com uma ação judicial de última hora, num último esforço para bloquear a divulgação do relatório. A sua equipa jurídica acusou o painel da Câmara dos Representantes de orquestrar uma movimentação sem precedentes e sublinhou que o antigo congressista já não está sob a sua jurisdição desde que se demitiu.