Pam Bondi, antiga procuradora-geral da Florida, é a nova escolha de Donald Trump para procuradora-geral dos EUA, depois da desistência do nome anteriormente apontado, Matt Gaetz. Este antigo congressista da Florida retirou-se na sequência de uma investigação federal de tráfico sexual que lançou dúvidas sobre a sua capacidade de ser confirmado como o principal agente federal de aplicação da lei do país.

O anúncio do republicano surge um dia depois de se ter reunido com os senadores num esforço para ganhar apoio para a confirmação. A retirada é um revés para o esforço de Trump para instalar lealistas firmes na sua nova administração.

Ao desistir, Gaetz evita o que se preparava para ser uma batalha de confirmação acesa que teria testado até onde os republicanos do Senado estavam dispostos a ir para confirmar as seleções do gabinete de Trump.

"Embora o ímpeto fosse forte, é claro que a minha confirmação estava injustamente a tornar-se uma distração para o trabalho crítico da Transição Trump/Vance", disse Gaetz numa declaração em que anunciou a sua decisão. "Não há tempo a perder com uma disputa desnecessariamente prolongada em Washington, por isso vou retirar o meu nome da consideração para servir como procurador-geral. O Departamento da Justiça de Trump tem de estar a funcionar e pronto no dia 1".

Trump, num post nas redes sociais, disse: "Aprecio muito os recentes esforços de Matt Gaetz em procurar aprovação para ser procurador-geral. Ele estava a ir muito bem mas, ao mesmo tempo, não queria ser uma distração para a Administração, pela qual tem muito respeito. Matt tem um futuro maravilhoso, e estou ansioso para ver todas as grandes coisas que ele vai fazer!"

Pam Bondi é o novo nome apontado

Trump nomeou a antiga procuradora-geral da Florida, Pam Bondi, como substituta de Gaetz. "Pam foi promotora por quase 20 anos, onde foi muito dura com os criminosos violentos e tornou as ruas seguras para as famílias da Florida", escreveu o presidente eleito num post na sua rede Truth Social.

Bondi serviu no primeiro governo Trump como membro da Comissão de Opioides e Abuso de Drogas onde, segundo o presidente eleito, "ajudou a salvar muitas vidas". Depois do fim do primeiro mandato de Trump, presidiu o Instituto de Política America First, um grupo de reflexão fundado por colaboradores da administração Trump que também inclui a escolha de Trump para a Educação, a empresária Linda McMahon.

Aliada do próximo presidente desde a primeira hora, Bondi foi ainda uma das advogadas de Trump no processo de destituição movido contra ele.

Gaetz em maus lençóis

O anúncio de Gaetz vem dias depois de um advogado de duas mulheres dizer que Gaetz lhes terá pagado por sexo em várias ocasiões a partir de 2017, quando Gaetz era um congressista da Florida.

Matt Gaetz desistiu da corrida devido a um escândalo sexual J. Scott Applewhite/AP

Uma das mulheres testemunhou que viu Gaetz fazendo sexo com uma jovem de 17 anos numa festa na Florida em 2017, de acordo com o advogado, Joel Leppard.

Leppard disse que a cliente testemunhou que não achava que Gaetz sabia que a jovem era menor de idade, interrompeu o relacionamento quando descobriu e só o retomou depois de ela ter completado 18 anos. A idade de consentimento na Florida é 18 anos.

Gaetz negou veementemente qualquer irregularidade e disse no ano passado que a investigação do Departamento de Justiça sobre alegações de tráfico sexual envolvendo raparigas menores de idade tinha terminado sem acusações federais contra ele.

O futuro político de Gaetz permanece incerto. Renunciou abruptamente ao seu lugar no Congresso ao ser selecionado para o cargo de procurador-geral. Esta medida foi vista como uma forma de encerrar a investigação ética sobre as alegações de má conduta sexual.