Natal em cativeiro: a dolorosa realidade dos prisioneiros de guerra ucranianos e dos familiares

Todas as semanas, familiares e amigos de prisioneiros de guerra, bem como muitos outros ucranianos, organizam manifestações em cidades ucranianas para sensibilizar para aqueles que permanecem em cativeiro russo sem quaisquer notícias ou atualizações.

"O cativeiro mata", "Enquanto eles são silenciados, nós gritamos por eles", "Cada dia em cativeiro pode ser o último" e "Lutem por eles como eles lutaram por nós": estes são apenas alguns dos slogans mostrados nestas manifestações semanais.

Quase toda a gente nestes protestos espera que alguém regresse. As crianças pequenas esperam pelos pais, as mulheres esperam pelos maridos.

Mães e avós que não têm notícias dos filhos e netos há meses ou mesmo anos vieram à mais recente manifestação, no sábado, com os cartazes "Estou à espera do meu neto e dos seus irmãos de armas" e "Sonho viver até ao momento em que o meu neto volte para casa".

“À espera que o meu neto volte do cativeiro”, diz um cartaz, na manifestação de 22 de dezembro de 2024 The Association of "Azovstal" Defenders' Families

"Sonho viver até ao momento em que o meu neto regresse a casa", diz outro cartaz, na manifestação de 22 de dezembro de 2024 The Association of "Azovstal" Defenders' Families

Natal não tão feliz

Muitos prisioneiros de guerra ucranianos vão passar o seu terceiro Natal em cativeiro. É o caso daqueles que defenderam a fábrica de aço Azovstal, em Mariupol, durante três meses, quando a cidade portuária do sul estava sitiada.

Cerca de 2.500 soldados ucranianos renderam-se à Rússia por ordem do presidente Volodymyr Zelenskyy durante o cerco à enorme fábrica de aço em maio desse ano. Mais de 1.300 continuam nas mãos dos russos.

Os representantes da Associação das Famílias dos Defensores de Azovstal disseram à Euronews que não conseguem pensar num melhor presente de Natal do que ver os seus entes queridos vivos e de volta a casa.

"Enquanto as crianças na Europa e na América sonham com presentes, milhares de crianças ucranianas sonham em ver os pais e mães em casa", disse a porta-voz da associação, Marianna Khomeriki.

O principal objetivo das manifestações semanais é não deixar que o mundo se esqueça deles, explicou.

"Alguns dos filhos dos defensores de Azovstal capturados nasceram depois de terem sido levados para cativeiro. Muitas mães não veem os filhos há anos e não têm notícias deles desde o início do cativeiro", disse Khomeriki.

"Esta é uma tragédia que não deveria ter acontecido no mundo moderno e o mundo deve recordá-la".

"No Natal, alguns estão à mesa com a família, outros estão nas trincheiras, outros no túmulo e outros estão em cativeiro", diz outro cartaz The Association of "Azovstal" Defenders' Families

Estes são sentimentos comuns entre os ucranianos. Durante a manifestação pré-natalícia em Kiev, as mães dos prisioneiros de guerra mostraram cartazes com frases como "O meu filho está em cativeiro russo há 940 dias, quanto mais tempo?" e "Ajudem-me a trazer o meu filho de volta, já passaram dois anos e meio".

Mães de prisioneiros de guerra ucranianos durante o protesto de 22 de dezembro de 2024 The Association of "Azovstal" Defenders' Families

Sem postais de Natal

Muitas das pessoas presentes no protesto nem sequer falam com os seus entes queridos desde que estes foram feitos prisioneiros de guerra. Muitas vezes, ficam a saber mais notícias através daqueles que regressam a casa após trocas de prisioneiros.

De acordo com o gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia, nove em cada dez prisioneiros de guerra ucranianos são sujeitos a tortura física e psicológica, violência sexual e condenações ilegais.

Alguns são executados antes de serem feitos prisioneiros. Os procuradores ucranianos afirmam que, durante os quase três anos de invasão da Ucrânia, foram documentados 177 casos confirmados de execuções de prisioneiros de guerra ucranianos, 109 dos quais ocorreram este ano.

E embora as provas visuais da morte de soldados ucranianos pelas tropas russas continuem a aumentar, é difícil provar estes aparentes crimes de guerra perante os tribunais internacionais, uma vez que a recuperação dos corpos é praticamente impossível.

Khomeriki afirma que resta às famílias esperar por novas trocas de prisioneiros. Mas a Rússia não está a mostrar muito interesse em recuperar os seus prisioneiros de guerra. As organizações internacionais não estão a fazer o suficiente e a única esperança das famílias é que as forças ucranianas "reabasteçam o fundo de troca através da captura".

A terceira Convenção de Genebra - um de quatro tratados no total - estabelece regras específicas para o tratamento dos prisioneiros de guerra, afirmando que estes devem ser tratados com humanidade, alojados de forma adequada e receber alimentação, vestuário e cuidados médicos suficientes.

De acordo com a convenção, as atividades humanitárias, incluindo as da Cruz Vermelha Internacional (CICV) ou de qualquer outra organização humanitária imparcial, que possam ser realizadas para proteger e aliviar os prisioneiros de guerra, não devem ser impedidas.

Apesar de o CICV ter visitado cerca de 3.500 prisioneiros de guerra na Ucrânia e na Rússia, admite que "até à data, o CICV não tem acesso total a todos os prisioneiros de guerra".

Manifestação de apoio aos prisioneiros de guerra ucranianos em Chicago, EUA, 22 de dezembro de 2024 The Association of "Azovstal" Defenders' Families

Os soldados ucranianos que regressaram e as famílias dos que ainda se encontram nas prisões russas afirmam não ter qualquer contacto ou informação sobre os prisioneiros detidos na Rússia, o que significa que nem sequer sabem se estão vivos.

Moscovo está especialmente relutante em trocar os defensores de Mariupol, que só excecionalmente foram incluídos numa recente troca de prisioneiros por soldados do checheno Ramzan Kadyrov, capturados no início da incursão de Kursk, em agosto.

"De acordo com a informação pública da Sede de Coordenação para o Tratamento dos Prisioneiros de Guerra, só recebemos pedidos do lado russo para a troca de prisioneiros capturados no sector de Kursk", disse Khomeriki.

"As chamadas autoridades russas não estão de todo interessadas nos russos capturados noutras regiões, o que geralmente mostra a atitude que têm com os próprios soldados."

Tudo o que eles querem para o Natal

As manifestações semanais em toda a Ucrânia são um lembrete constante para que os ucranianos e os europeus "mantenham a questão viva e para que as organizações internacionais sintam a pressão de serem responsabilizadas por garantir a segurança dos prisioneiros de guerra, em conformidade com a Convenção de Genebra", diz Khomeriki, acrescentando que também dão apoio moral às famílias que aguardam o regresso dos entes queridos.

"Familiares e amigos continuam a acreditar que os defensores vão regressar o mais rapidamente possível", explicou.

Acima de tudo, os familiares estão preocupados com a saúde dos entes queridos e com as consequências para a saúde física e psicológica destes após o cativeiro.

Manifestação de apoio aos prisioneiros de guerra ucranianos, Kiev, Ucrânia, 22 de dezembro de 2014 The Association of "Azovstal" Defenders' Families

Quando questionada sobre o que diria aos europeus que celebram o Natal e as festas de fim de ano, Khomeriki diz que quer que se lembrem de "todos os prisioneiros de guerra ucranianos e reféns civis e que usem toda a sua influência para garantir a sua libertação".

"Estas pessoas foram feitas prisioneiras enquanto defendiam a Ucrânia, no território do próprio país, e a Rússia não tem qualquer fundamento legal para as manter reféns durante mais tempo", sublinha Khomeriki.

"O mundo deve influenciar esta situação absurda, chamar a atenção para a violação dos direitos do nosso povo, para a tortura que estão a sofrer às mãos dos russos e fazer tudo para obrigar a Rússia a devolver os cidadãos ucranianos à Ucrânia."

Este é o único desejo de Natal para os ucranianos que estão à espera do regresso dos familiares.