Um cargueiro russo afundou-se no Mar Mediterrâneo, entre a Espanha e a Argélia, na sequência de uma explosão na casa de máquinas, deixando dois tripulantes desaparecidos, segundo as autoridades.

Os restantes 14 membros da tripulação, de um total de 16, foram resgatados e encontram-se atualmente em Espanha, informou o ministério dos Negócios Estrangeiros russo em comunicado. O ministério não partilhou mais pormenores sobre a explosão que afundou o navio ou o que a poderá ter provocado.

O navio, chamado Ursa Major, foi construído em 2009. O navio estava a caminho do porto russo de Vladivostok, no Extremo Oriente, transportando equipamento pesado.

A imprensa russa partilhou imagens supostamente captadas na segunda-feira por um navio que passava, mostrando o Ursa Major fortemente inclinado a estibordo. A Euronews não conseguiu verificar as imagens de forma independente.

O proprietário do navio, Oboronlogistika - uma companhia de navegação pertencente ao ministério da Defesa russo, normalmente encarregada de transportar material como mísseis e tanques - afirmou que o navio estava a entregar grandes guindastes portuários e peças de quebra-gelo.

Os dados de localização mostram que o navio partiu de São Petersburgo e que o seu próximo porto de escala constava da lista de Vladivostok.

No entanto, os serviços secretos militares ucranianos afirmaram na terça-feira que o Kremlin tinha enviado o navio para o Mediterrâneo para trazer armas e pessoal do porto sírio de Tartus, gerido por Moscovo, após a queda de Bashar al-Assad.

A Oboronlogistika deu que falar no início deste ano quando o vice-ministro da Defesa da Rússia, Timur Ivanov - que se diz ser o arquiteto da frota russa de "navios fantasma" de carga e antigo diretor executivo de uma das filiais da Oboronlogistika - foi subitamente detido em abril por alegadamente "aceitar subornos em grande escala".

Em julho, o funcionário do ministério da Defesa russo Magomed Khandayev - subordinado direto de Ivanov - e o empresário Igor Kotelnikov, de 52 anos, morreram com um dia de diferença, ambos na prisão. A agência de segurança russa FSB alegou que queria que Kotelnikov, acusado de subornar funcionários, testemunhasse contra Ivanov, de acordo com a imprensa.

Relatórios anteriores associaram os "navios fantasma" da Rússia, incluindo o Ursa Major, à gestão das entregas militares de Moscovo a al-Assad através do porto de Tartus.