Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Turista italiano morto por um tubarão no Egito

Arquivo. Equipas de salvamento aguardam na praia de Marsa Alam, no Egito, segunda-feira, 25 de novembro de 2024, depois de um iate turístico se ter afundado no Mar Vermelho
Arquivo. Equipas de salvamento aguardam na praia de Marsa Alam, no Egito, segunda-feira, 25 de novembro de 2024, depois de um iate turístico se ter afundado no Mar Vermelho Direitos de autor  STR/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Direitos de autor STR/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
De euronews
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

Os dois italianos foram atacados por um tubarão no Mar Vermelho, na costa sudeste do Egito. O turista romano morreu e o outro, da província de Cremona, encontra-se hospitalizado. As autoridades egípcias encerraram a zona balnear e abriram um inquérito

PUBLICIDADE

Um turista de Roma, Gianluca Di Gioia, de 48 anos, foi atacado e morto por um tubarão no domingo em Marsa Alam, uma estância balnear do Mar Vermelho no sudeste do Egito. O outro italiano, Peppino Frappani, de 69 anos, natural de Genivolta, na província de Cremona, sofreu ferimentos ligeiros e encontra-se hospitalizado em Port Ghalib, segundo informações confirmadas por uma nota do Ministério do Ambiente do Egito.

As autoridades egípcias especificaram que o ataque ocorreu em águas profundas fora da zona balnear e ordenaram o encerramento da zona, bem como a criação de uma comissão de inquérito para determinar as causas do incidente.

Ataques anteriores de tubarões a turistas no Mar Vermelho

Esta não é a primeira vez que tubarões atacam turistas no Mar Vermelho egípcio. Em julho de 2022, morreu um turista austríaco de 68 anos. Em junho de 2023, um turista russo foi devorado por um tubarão que foi posteriormente capturado perto de Hurghada.

Em setembro seguinte, um tubarão arrancou o braço de uma mulher egípcia nas águas em frente à praia de Dahab, no sul do Sinai. Na sequência destes incidentes, as autoridades locais anunciaram a instalação de dispositivos de monitorização ligados a satélites para seguir os movimentos dos tubarões, com o objetivo de proteger os banhistas.

A gestão da seguranaça no Mar Vermelho obrigou os hotéis a colocarem redes no mar ao longo das praias privadas para determinar a distância de segurança permitida para nadar e mergulhar e para evitar que os predadores se aproximem dos turistas.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Buscas prosseguem após suspeito ataque de tubarão na costa israelita

De Roma a Barcelona e Lisboa: milhares de pessoas em manifestações pró-Palestina

Itália paralisada por greve nacional em solidariedade com flotilha intercetada a caminho de Gaza