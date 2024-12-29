Turista italiano morto por um tubarão no Egito

PUBLICIDADE

Um turista de Roma, Gianluca Di Gioia, de 48 anos, foi atacado e morto por um tubarão no domingo em Marsa Alam, uma estância balnear do Mar Vermelho no sudeste do Egito. O outro italiano, Peppino Frappani, de 69 anos, natural de Genivolta, na província de Cremona, sofreu ferimentos ligeiros e encontra-se hospitalizado em Port Ghalib, segundo informações confirmadas por uma nota do Ministério do Ambiente do Egito.

As autoridades egípcias especificaram que o ataque ocorreu em águas profundas fora da zona balnear e ordenaram o encerramento da zona, bem como a criação de uma comissão de inquérito para determinar as causas do incidente.

Ataques anteriores de tubarões a turistas no Mar Vermelho

Esta não é a primeira vez que tubarões atacam turistas no Mar Vermelho egípcio. Em julho de 2022, morreu um turista austríaco de 68 anos. Em junho de 2023, um turista russo foi devorado por um tubarão que foi posteriormente capturado perto de Hurghada.

Em setembro seguinte, um tubarão arrancou o braço de uma mulher egípcia nas águas em frente à praia de Dahab, no sul do Sinai. Na sequência destes incidentes, as autoridades locais anunciaram a instalação de dispositivos de monitorização ligados a satélites para seguir os movimentos dos tubarões, com o objetivo de proteger os banhistas.

A gestão da seguranaça no Mar Vermelho obrigou os hotéis a colocarem redes no mar ao longo das praias privadas para determinar a distância de segurança permitida para nadar e mergulhar e para evitar que os predadores se aproximem dos turistas.