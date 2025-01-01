O Zimbabué aboliu oficialmente a pena de morte depois de o presidente Emmerson Mnangagwa ter assinado, na terça-feira, um projeto de lei que irá comutar as sentenças de cerca de 60 prisioneiros no corredor da morte por penas de prisão.

A última execução foi há quase duas décadas, em 2005, em parte porque, a certa altura, ninguém estava disposto a assumir o cargo de carrasco do Estado.

O próprio presidente Mnangagwa enfrentou a pena de morte na década de 1960, durante a guerra de independência do Zimbabué.

A Amnistia Internacional saudou a nova lei na terça-feira. Numa publicação no X, antigo Twitter, a organização de defesa dos direitos humanos classificou a medida como um grande progresso para o país e um marco importante no fim das "penas cruéis, desumanas e degradantes". A organização também descreveu a medida como um "farol de esperança para o movimento abolicionista na região".

Outros países africanos, como o Quénia, a Libéria e o Gana, também deram recentemente "passos positivos" no sentido da abolição da pena capital, mas ainda não a transpuseram para a legislação, de acordo com o grupo, que faz campanha contra a pena de morte.

O líder do Zimbabué tem manifestado publicamente a sua oposição à pena capital desde 2017. Citou a sua própria experiência de ter sido condenado à morte, pena que mais tarde foi alterada para uma pena de prisão de 10 anos, por ter feito explodir um comboio durante a guerra de libertação do seu país do domínio da minoria branca.

Também utilizou várias vezes os seus poderes presidenciais para comutar as penas de morte de vários reclusos para prisão perpétua.

De acordo com a Amnistia, a nível mundial, 113 países, incluindo 24 em África, aboliram totalmente a pena de morte. O grupo afirma ter registado cerca de 1.200 execuções conhecidas em todo o mundo em 2023, um aumento acentuado em relação aos menos de 900 casos registados no ano anterior.

O Irão e a Arábia Saudita foram responsáveis por quase 90% de todas as execuções conhecidas registadas pela Amnistia em 2023. A Somália e os EUA foram os dois países que se seguiram. O grupo afirma que continuará a fazer campanha contra a pena cruel até que esta seja totalmente abolida.