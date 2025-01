Quénia investiga pedaço gigante de lixo espacial que caiu numa aldeia

A Agência Espacial do Quénia (KSA) disse que o objeto era um enorme anel metálico com cerca de 2,5 metros de largura e 500 quilos de peso.

Um grande anel metálico que caiu dos céus e se despenhou numa aldeia no sul do Quénia esta semana é lixo espacial de um foguetão, de acordo com a agência espacial do país.

O objeto - pesando 500 quilogramas e medindo cerca de 2,5 metros de largura - aterrou na aldeia de Mukuku, situada a sudeste da capital Nairobi, na tarde de segunda-feira, disse a Agência Espacial do Quénia (KSA). Os locais descreveram o anel como "vermelho e quente".

As avaliações preliminares indicam que o objeto é um anel de separação de um foguetão de lançamento, de acordo com a agência, que disse que os detritos espaciais normalmente tendem a arder antes de entrar na atmosfera da Terra ou a cair sobre áreas desocupadas, como o mar.

"Trata-se de um caso isolado, que a agência irá investigar e resolver utilizando o quadro estabelecido ao abrigo da Lei Espacial Internacional", afirmou a KSA num comunicado.

"Os nossos peritos analisarão o objeto, utilizarão as estruturas existentes para identificar o proprietário e manterão o público informado sobre os próximos passos e resultados".

Um residente, Joseph Mutua, disse ao canal de notícias NTV do Quénia que estava a cuidar da sua vaca quando ouviu um forte estrondo.

"Não sabíamos se era uma bomba ou o que quer que fosse e caiu aqui", disse. "Se o objeto tivesse caído numa propriedade rural, teria sido catastrófico".

Os funcionários da KSA acorreram ao local na terça-feira para proteger a área e recolher os destroços.

A emissora nacional do Quénia - a Kenya Broadcasting Corporation - mostrou imagens da fita da polícia a cobrir o anel, que estava entre algumas árvores e arbustos.

O major Aloyce Were, da KSA, disse no início da semana que as autoridades estavam a avaliar a extensão dos danos causados à aldeia, aos seus residentes e aos seus animais.

Os detritos espaciais são uma preocupação crescente para as agências espaciais e para os países de todo o mundo devido ao aumento do número de satélites.

Em outubro, um painel de coordenação do tráfego espacial da ONU afirmou que eram necessárias medidas urgentes para localizar e gerir os objetos na órbita baixa da Terra, onde a Agência Espacial Europeia estimou, no ano passado, que existiam mais de 14.000 toneladas de material.