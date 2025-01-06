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Novo ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria visitou Catar para restabelecer laços diplomáticos

Estátua do falecido Presidente sírio Hafez al-Assad em ruínas no topo de uma montanha em Dayr Atiyah, 5 de janeiro de 2025
Estátua do falecido Presidente sírio Hafez al-Assad em ruínas no topo de uma montanha em Dayr Atiyah, 5 de janeiro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn com AP
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A viagem de Asaad al-Shibani a Doha ocorre depois de ter recebido os ministros dos Negócios Estrangeiros francês e alemão em Damasco, na sexta-feira.

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria encontrou-se com Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, para conversações em Doha, numa altura em que as autoridades de facto do Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pretendem estabelecer laços diplomáticos com os governos regionais e mundiais.

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O ministro dos Negócios Estrangeiros, Asaad al-Shibani, publicou no X que também visitará a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos para desenvolver parcerias estratégicas e apoiar a segurança e a recuperação económica da Síria.

Al-Shibani reuniu-se com o seu homólogo saudita em Riade no domingo.

Na sexta-feira, recebeu em Damasco os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e da França.

O HTS liderou uma insurreição relâmpago que depôs o presidente Bashar al-Assad a 8 de dezembro, pondo fim ao regime de décadas da sua família.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Asaad al-Shibani, à esquerda, reunido com o primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Asaad al-Shibani, à esquerda, reunido com o primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar AP

Desde 2011 até à queda de Assad, a revolta e a guerra civil na Síria mataram cerca de 500.000 pessoas.

Grande parte do mundo pôs termo às relações diplomáticas com al-Assad devido à sua brutal repressão dos manifestantes e sancionou-o, bem como aos seus associados russos e iranianos.

Atualmente, a Síria, sob o domínio islamista, espera restabelecer esses laços e levantar as sanções impostas ao HTS e ao líder Ahmad al-Sharaa para ajudar a tornar novamente viável a economia síria.

Al-Assad era apoiado pela Rússia, pelo Irão e pelo grupo militante libanês Hezbollah.

O HTS espera agora que a Síria possa reforçar os laços com os países árabes da região.

O Catar apoiou os grupos da oposição que lutaram contra Al-Assad e os seus aliados e foi um dos poucos países árabes que se opôs ao restabelecimento dos laços com o antigo presidente e ao regresso da Síria à Liga Árabe em 2023.

"Transmitimos a Doha as nossas preocupações sobre os desafios relacionados com as sanções económicas impostas ao povo sírio e renovamos o nosso apelo aos Estados Unidos para que levantem essas sanções", disse Al-Shibani à estação de rádio síria Sham FM.

O líder de facto da Síria, Ahmad al-Sharaa, reúne-se com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e França em Damasco, 3 de janeiro de 2025.
O líder de facto da Síria, Ahmad al-Sharaa, reúne-se com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e França em Damasco, 3 de janeiro de 2025. AP

Cerca de 90% dos sírios vivem na pobreza e mais de metade da população não sabe de onde virá a sua próxima refeição, segundo as Nações Unidas.

Al-Sharaa afirmou que vai realizar uma cimeira de diálogo nacional que inclua diferentes grupos de toda a Síria para chegar a acordo sobre um novo roteiro político que conduza a uma nova constituição e a eleições.

Al-Sharaa prometeu ainda dissolver o HTS durante a cimeira e afirmou, numa entrevista à rede de televisão saudita Al-Arabiyya, que os governantes de facto são todos do mesmo quadrante político durante esta fase de transição, por uma questão de eficiência na gestão do país.

Ainda assim, não é claro se Washington vai levantar as sanções em breve.

A Europa, por seu lado, parece hesitante devido ao receio em relação ao tratamento das minorias religiosas e mulheres.

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