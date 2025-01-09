Presidente do México troça de Trump por causa da sua ideia do "Golfo da América"

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, ironizou a proposta do Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de mudar o nome do Golfo do México para "Golfo da América", sugerindo que a América do Norte se chame "América Mexicana".

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Os comentários de Sheinbaum surgiram na quarta-feira, depois de Trump ter dado uma conferência de imprensa na qual discutiu a mudança de nome da massa de água que se estende da Flórida a Cancún, pediu que o Canadá se tornasse um Estado norte-americano e recusou o uso de força militar ou coerção económica para assumir o controlo da Gronelândia e do Canal do Panamá.

Na sua conferência de imprensa diária, Sheinbaum, diante de um mapa colonial da região, datado de 1607, propôs secamente que a América do Norte passasse a chamar-se "América Mexicana" ou "América do México", porque um documento fundador de 1814, que precedeu a Constituição mexicana, assim a designava.

"Parece-me bem, não?", disse sarcasticamente.

Trump, que tomará posse para um segundo mandato a 20 de janeiro, disse também na terça-feira que o México "tem de deixar de permitir que milhões de pessoas entrem no nosso país" e que o país é gerido por cartéis de droga.

Sheinbaum negou veementemente esta afirmação, dizendo "No México, quem manda é o povo".

A troca de palavras reflecte a abordagem robusta adoptada por Sheinbaum, que assumiu o poder em outubro, em relação a Trump, na sequência das suas ameaças de deportações em massa e de impostos incapacitantes sobre o México.

O antecessor e mentor político de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador - que provinha de uma estirpe de populismo de classe semelhante à de Trump, embora se inclinasse para a esquerda - foi capaz de construir uma relação com Trump como um aliado, e o seu governo começou a bloquear a passagem de migrantes para norte sob pressão dos EUA.

Sobre a promessa de Trump, em novembro, de impor tarifas de 25% às importações mexicanas, Sheinbaum avisou que, se a nova administração dos EUA impusesse tarifas ao México, a sua administração responderia com medidas semelhantes. A eurodeputada afirmou que qualquer tipo de imposto é "inaceitável e causaria inflação e perda de empregos nos EUA e no México".

No entanto, desde esses comentários, os dois têm falado por telefone e evitado insultarem-se em público. Na sua conferência de imprensa de quarta-feira, Sheinbaum sublinhou que espera que as duas nações mantenham fortes laços no futuro.

"Penso que haverá uma boa relação", afirmou. "O Presidente Trump tem a sua forma de comunicar".