PUBLICIDADE

O ministro italiano da Justiça, Carlo Nordio, apresentou ao Tribunal de Recurso de Milão "um pedido de revogação da detenção do cidadão iraniano Abedini Najafabadi Mohammad", detido no aeroporto de Malepensa em dezembro passado com base num mandado de captura dos Estados Unidos. Este facto foi anunciado numa nota oficial do ministério.

Na nota, publicada ao inicio da tarde de domingo, o Tribunal de Recurso ia, no dia 15 de janeiro, decidir sobre a extradição de Abedini, mas, de acordo com a lei, o Guardasigilli tem o poder de rejeitar o pedido e libertar o engenheiro.

Foi o que aconteceu. No domingo à tarde, foi noticiado que Abedini já tinha sido libertado, pouco depois das 9 horas da manhã, e inclusive já tinha chegado a casa no Irão.

O mesmo já estavam as autoridades iranianas a dizer. No domingo à tarde, Teerão informava que Abedini seria libertado nas próximas horas. “Graças ao acompanhamento feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica do Irão e às negociações entre os serviços secretos da República Islâmica do Irão e os serviços secretos italianos, o problema foi resolvido e Najafabadi Mohammad Abedini será libertado e repatriado nas próximas horas”, informou a agência oficial do poder judicial iraniano, Mizan.

Na verdade, assim que chegou o pedido de libertação do ministro Nordio, um painel do Quinto Tribunal de Recurso reuniu-se com urgência e libertou Abedini, que partiu de imediato para Teerão.

A ligação entre o caso Abedini e a detenção de Cecilia Sala

O engenheiro iraniano Abedini foi detido a 16 de dezembro pelas autoridades italianas no aeroporto de Milão Malpensa, com base num mandado de captura dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos EUA acusou-o, juntamente com outro cidadão iraniano, de fornecer ao Irão a tecnologia dos drones utilizados no ataque de janeiro de 2024 a um posto avançado dos EUA na Jordânia, que matou três soldados americanos.

Três dias depois, a jornalista italiana Cecilia Sala, colaboradora do diário Il Foglio e do Chora Media, foi detida em Teerão sob a acusação de violar as leis da República Islâmica. Após 21 dias de detenção na prisão de Evin,Sala foi libertada e regressou a Itália na quarta-feira, 8 de janeiro. Na segunda-feira anterior, a primeira-ministra Meloni tinha-se deslocado a Mar-a-Lago, na Florida, para se encontrar com Donald Trump, onde iria discutir o caso Sala e a detenção de Abedini.

O Governo italiano nunca confirmou um acordo para libertar Sala em troca da libertação de Abedini, e o Ministério da Justiça negou uma reconstrução feita pela agência Ansa, segundo a qual Nordio se tinha encontrado com a primeira-ministra Meloni no Palazzo Chigi, a 8 de janeiro, para discutir a libertação do engenheiro.