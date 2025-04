Número de mortos nos incêndios de Los Angeles sobe para 24

De Euronews com AP

Os bombeiros esforçaram-se no domingo por fazer mais progressos contra os incêndios florestais que destruíram milhares de casas e mataram 24 pessoas na zona de Los Angeles.

Pelo menos 16 pessoas estão desaparecidas e as autoridades afirmam que esse número deverá aumentar. Os meteorologistas alertaram para a possibilidade de condições meteorológicas perigosas com o regresso de ventos fortes esta semana.

A polícia e os serviços de salvamento podiam ser vistos a trabalhar em várias zonas.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas para condições severas de incêndio até quarta-feira, com ventos de 80km/h e rajadas nas montanhas a atingirem 113 km/h. O dia mais perigoso será terça-feira, disse o meteorologista do serviço meteorológico Rich Thompson.

Entretanto, o número de mortos subiu para 24 durante o fim de semana.

Oito das mortes foram atribuídas ao incêndio de Palisades e 16 resultaram do incêndio de Eaton, informou o gabinete do médico legista do condado de Los Angeles num comunicado no domingo à noite.

As autoridades afirmaram esperar que este número aumente à medida que as equipas com cães farejadores de cadáveres efetuam buscas nos bairros destruídos. Foi criado um centro onde as pessoas podem comunicar desaparecimentos.

Foi também criada uma base de dados online que permite aos residentes evacuados verificar se as suas casas foram danificadas ou destruídas.

Entretanto, a chefe dos bombeiros da cidade de Los Angeles, Kristin Crowley, apelou a todos os residentes a manterem-se afastados dos bairros queimados.