O gabinete do médico legista do condado de Los Angeles confirmou que o número de mortos nos incêndios florestais que assolam a região subiu para 16.

Cinco das mortes foram atribuídas ao incêndio de Palisades e 11 resultaram do incêndio de Eaton, informou o gabinete do médico legista num comunicado.

O número anterior de vítimas mortais confirmadas era de 11, mas as autoridades disseram que esperavam que esse número aumentasse à medida que os cães farejadores de cadáveres vasculhavam os bairros destruídos e as equipas avaliavam a devastação.

Os bombeiros estão a correr para cortar a propagação dos incêndios antes que os ventos fortes previstos para a próxima semana regressem e empurrem as chamas para o Museu J. Paul Getty e para a Universidade da Califórnia.

Uma batalha feroz contra as chamas estava a decorrer em Mandeville Canyon, onde vivem Arnold Schwarzenegger e outras celebridades, não muito longe da costa do Pacífico, onde helicópteros despejavam água à medida que o fogo se precipitava para baixo.

Os bombeiros em terra usavam mangueiras para tentar repelir as chamas que saltavam, enquanto o fumo espesso cobria a encosta coberta de chaparral.

Num briefing, o chefe de operações do CalFire, Christian Litz, disse que o foco principal seria o incêndio de Palisades que arde na área do desfiladeiro, não muito longe do campus da UCLA.

"Precisamos de ser agressivos lá fora", disse Litz.

A supervisora do condado, Lindsey Horvath, disse que a área de Los Angeles "teve outra noite de terror e desgosto inimagináveis e ainda mais Angelenos foram evacuados devido à expansão a nordeste do incêndio de Palisades".

Uma mulher procura nos destroços da sua casa com o capitão do Corpo de Bombeiros de Glendale, Chris Jernegan, 11 de janeiro de 2025 Mark J. Terrill/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

As brisas ligeiras estavam a atiçar as chamas, mas o Serviço Meteorológico Nacional avisou que os fortes ventos de Santa Ana poderiam regressar em breve.

Estes ventos são os principais responsáveis pela transformação dos incêndios florestais em infernos que destruíram bairros inteiros numa cidade que não registava precipitação significativa há mais de oito meses.

O fogo também ameaçava saltar sobre a Interstate 405 e atingir áreas densamente povoadas em Hollywood Hills e San Fernando Valley.

A procura por corpos

O trabalho de vasculhar a devastação continuou no sábado, com as equipas a efetuarem buscas sistemáticas com cães farejadores de cadáveres, disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna.

Robert Luna afirmou que estava a ser criado um centro de assistência às famílias em Pasadena e instou os residentes a respeitarem o recolher obrigatório.

"Temos pessoas a conduzir para cima e para baixo a tentar entrar só para ver. Mantenham-se afastados", disse ele.

Os incêndios consumiram cerca de 145 quilómetros quadrados, uma área maior do que a de São Francisco.

Um bombeiro prepara uma mangueira enquanto combate o incêndio de Palisades, em Los Angeles, a 11 de janeiro de 2025 Eric Thayer/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Dezenas de milhares de pessoas continuam sob ordens de evacuação e novas evacuações foram ordenadas na sexta-feira à noite, depois de um surto no lado oriental do incêndio de Palisades.

Desde o início dos incêndios, na terça-feira, a norte do centro de Los Angeles, arderam mais de 12.000 estruturas, um termo que inclui casas, edifícios de apartamentos, empresas, anexos e veículos.

Ainda não foi determinada a causa dos maiores incêndios e as primeiras estimativas indicam que os incêndios florestais poderão ser os mais dispendiosos de sempre no país.

Uma estimativa preliminar da AccuWeather situa os danos e as perdas económicas entre 135 e 150 mil milhões de dólares (131 e 146 mil milhões de euros).