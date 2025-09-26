PUBLICIDADE

A falta de recursos e políticas desatualizadas para o envio de alertas de emergência levaram a atrasos nos avisos de evacuação durante os incêndios florestais mortais na área de Los Angeles em janeiro, de acordo com uma análise externa.

O Relatório Independente Pós-Ação, elaborado pela empresa de consultoria McChrystal Group, foi encomendado pelos supervisores do condado de Los Angeles poucas semanas após os incêndios de Eaton e Palisades terem matado mais de 30 pessoas e destruído milhares de casas em Pacific Palisades, Altadena e arredores.

O relatório divulgado na quinta-feira afirma que uma série de deficiências, incluindo “políticas desatualizadas, práticas inconsistentes e vulnerabilidades nas comunicações”, prejudicaram a resposta do condado.

Entrevistas com sobreviventes e uma análise dos dados disponíveis revelaram que as ordens de evacuação para alguns bairros de Altadena, onde o incêndio Eaton Fire se alastrou, foram emitidas muito tempo depois de as casas terem sido destruídas pelo fogo.

Escassez crítica de pessoal e alertas lentos

O relatório cita a escassez crítica de pessoal, incluindo um elevado número de vagas para delegados do xerife e um Gabinete de Gestão de Emergências com recursos insuficientes.

Além disso, os socorristas e comandantes de incidentes não conseguiram partilhar informações de forma consistente devido à instabilidade da conectividade celular, métodos inconsistentes de comunicação no terreno e ao uso de várias plataformas de comunicação não conectadas.

"Embora os socorristas da linha de frente tenham agido de forma decisiva e, em muitos casos, heroica, diante de condições extraordinárias, os eventos ressaltaram a necessidade de políticas mais claras, treinamento mais forte, ferramentas integradas e melhoria na comunicação pública", diz o relatório.

Não se pretende investigar ou atribuir culpas, afirmaram as autoridades do condado num comunicado de imprensa.

A análise também concluiu que o processo de comunicação da decisão de evacuação ao público foi lento, complicado e envolveu várias funções de liderança em departamentos a nível do condado.

No caso do incêndio em Palisades, o Corpo de Bombeiros e o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles identificaram as áreas que precisavam ser evacuadas. Em seguida, comunicaram essas áreas a um membro do Gabinete de Gestão de Emergências do Condado no centro de comando de incidentes. Essa pessoa então ligou ou enviou uma mensagem de texto para outro funcionário do Gabinete de Gestão de Emergências localizado no Centro de Operações de Emergência, que atualizou o sistema implementado pelo fornecedor terceirizado e acionou um alerta ao público.

Durante o inferno de janeiro, de acordo com o relatório, esse processo levou entre 20 e 30 minutos. Isso é uma melhoria em relação ao sistema antigo, que levava entre 30 e 60 minutos para que o público recebesse o aviso de evacuação, segundo o relatório.

Ainda assim, muitos dos métodos do condado para alertar o público exigem que as pessoas optem por participar.

Alguns dos alertas de evacuação exigiam que os residentes clicassem num link separado para obter informações completas, o que dificultava a transmissão das mensagens. O sistema de comunicação utilizado para os alertas não fornecia informações completas sobre a progressão do incêndio. As falhas de energia e os problemas com as torres de telemóvel dificultaram ainda mais os avisos de evacuação e o incêndio estava a avançar demasiado rápido para acompanhar, concluiu o relatório.

Antes do incêndio, o condado enviou alguns avisos sobre a chegada do vento Santa Ana e amplificou as mensagens do Serviço Nacional de Meteorologia nas redes sociais e em comunicados à imprensa, mas não houve nenhuma mensagem oficial e independente de preparação fornecida pelo condado.

O que correu bem

Os autores elogiaram o heroísmo dos socorristas, incluindo os delegados do xerife e os bombeiros do condado, que evacuaram instalações de cuidados a idosos, conduziram motoristas de autocarros públicos por bairros afetados e resgataram pessoas de casas em chamas “Esta resposta heróica foi motivada pela urgência e pelo compromisso em salvar vidas, mas também acrescentou complexidade às suas responsabilidades, uma vez que trabalhavam para manter uma supervisão operacional mais ampla no terreno”, escreveram os autores.

O Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles deverá analisar o relatório de 133 páginas quando se reunir na próxima terça-feira.

O Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles deve analisar o relatório de 133 páginas quando se reunir na próxima terça-feira.

As causas dos dois incêndios ainda estão sob investigação.