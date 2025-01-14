Um novo incêndio florestal deflagrou na cidade californiana de Oxnard, situada no condado de Ventura, próximo de Los Angeles.

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O fogo começou no leito seco de um rio na noite de segunda-feira e as chamas continuam a arder nas zonas agrícolas do condado.

Os bombeiros estão a intensificar os seus esforços para conter os incêndios em Los Angeles, uma vez que as previsões apontam para a chegada de ventos fortes nas próximas 24 horas.

Prevê-se que os ventos aumentem a partir do início de terça-feira e continuem até ao meio-dia de quarta-feira, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, que advertiu que o tempo será “particularmente perigoso” na terça-feira, quando as rajadas de vento poderão atingir 105 km/h.

Não se espera que atinjam a força de um furacão, como na semana passada, mas podem impedir de atuar os aviões de combate a incêndios, disse o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone.

Os bombeiros aconselharam os residentes em zonas de alto risco a saírem de casa, em vez de esperarem por ordens formais de evacuação, se sentirem perigo.

"Preparados para enfrentar uma nova ameaça"

Dezenas de camiões de água chegaram para reabastecer as reservas depois de os hidrantes terem ficado secos na semana passada, quando deflagraram os dois maiores incêndios.

A presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, e outras autoridades, que foram criticadas pela sua resposta inicial aos incêndios que começaram na semana passada, mostraram-se confiantes, na segunda-feira, de que a região estava pronta para enfrentar a nova ameaça, com bombeiros adicionais trazidos de todo o país, bem como do Canadá e do México.

“Estamos absolutamente mais bem preparados”, disse o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone, quando lhe perguntaram o que seria diferente de há uma semana, quando ventos com força de furacão impulsionaram vários incêndios na região repleta de arbustos que não vê chuva há mais de oito meses.

Desde 1 de janeiro, registaram-se mais de uma dúzia de incêndios florestais no Sul da Califórnia, sobretudo na zona da grande Los Angeles.

Os dois maiores incêndios na área de Los Angeles destruíram milhares de casas e mataram pelo menos 24 pessoas.

O incêndio de Eaton, perto de Pasadena, está cerca de um terço contido, enquanto o maior incêndio, em Pacific Palisades, na costa, está ainda longe de ser controlado.

Uma grande parte do sul da Califórnia, em torno de Los Angeles, está sob aviso de perigo extremo de incêndio até quarta-feira, incluindo as densamente povoadas Thousand Oaks, Northridge e Simi Valley.