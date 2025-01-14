Próximas 24 horas são críticas para acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza

Um funcionário familiarizado com as negociações de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas revelou que houve um avanço e que cada lado estava a levar um projeto de acordo aos seus líderes para aprovação final.

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A pessoa, que falou sob condição de anonimato, acrescentou que as próximas 24 horas seriam cruciais para chegar a um acordo que poria fim a mais de um ano de hostilidades entre Israel e os militantes do Hamas na Faixa de Gaza.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou que o acordo desta semana está "muito próximo", acrescentando que espera concluí-lo antes da tomada de posse do presidente eleito Donald Trump, no final de janeiro.

Na segunda-feira, quatro mediadores norte-americanos e árabes reconheceram que foram feitos progressos significativos e que os próximos dias seriam cruciais para pôr fim aos 15 meses de combates que mataram milhares de pessoas e devastaram Gaza.

Um funcionário dos EUA ao corrente das negociações disse que todas as partes estão "mais próximas do que alguma vez estiveram, mas ainda podem desencontrar-se", reconhecendo que há uma série de pontos de atrito no acordo entre Israel e o Hamas.

Os dirigentes norte-americanos, que há mais de um ano tentam mediar um acordo com o Egito e o Catar, afirmaram várias vezes ao longo do ano passado que estavam prestes a chegar a um acordo, mas que as discussões se atrasaram.

O acordo tem sido travado por uma série de questões controversas, incluindo pormenores sobre a retirada das tropas israelitas e a troca de reféns por prisioneiros palestinianos.

O Hamas afirmou que não libertará um certo número de reféns israelitas detidos em Gaza sem que Israel retire as suas tropas. Por outro lado, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu continuar a lutar até à "vitória total" sobre o grupo militante.

As conversações deverão envolver o chamado "cessar-fogo faseado", uma vez que Netanyahu deu a entender que só está empenhado na primeira fase de libertação parcial dos reféns em troca de uma paragem de semanas nos combates. A possibilidade de um cessar-fogo duradouro seria negociada após o início da primeira fase.

Durante o fim de semana, Netanyahu disse que iria enviar o diretor da agência de informação externa Mossad para as negociações no Qatar, sinalizando que as conversações tinham progredido.