Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Próximas 24 horas são críticas para acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza

ARQUIVO - Palestinianos transportam farinha doada pela ONU em Khan Younis, no centro da Faixa de Gaza, no sábado, 14 de dezembro de 2024.
ARQUIVO - Palestinianos transportam farinha doada pela ONU em Khan Younis, no centro da Faixa de Gaza, no sábado, 14 de dezembro de 2024. Direitos de autor  Maya Alleruzzo/Copyright 2023 The AP All rights reserved
Direitos de autor Maya Alleruzzo/Copyright 2023 The AP All rights reserved
De Tamsin Paternoster & Vídeo por Emma de Ruiter
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Nas próximas 24 horas, os negociadores israelitas e do Hamas deverão apresentar aos seus dirigentes, para aprovação final, uma proposta de acordo de cessar-fogo que, se for aceite, porá fim a mais de um ano de guerra na Faixa de Gaza.

Um funcionário familiarizado com as negociações de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas revelou que houve um avanço e que cada lado estava a levar um projeto de acordo aos seus líderes para aprovação final.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A pessoa, que falou sob condição de anonimato, acrescentou que as próximas 24 horas seriam cruciais para chegar a um acordo que poria fim a mais de um ano de hostilidades entre Israel e os militantes do Hamas na Faixa de Gaza.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou que o acordo desta semana está "muito próximo", acrescentando que espera concluí-lo antes da tomada de posse do presidente eleito Donald Trump, no final de janeiro.

Na segunda-feira, quatro mediadores norte-americanos e árabes reconheceram que foram feitos progressos significativos e que os próximos dias seriam cruciais para pôr fim aos 15 meses de combates que mataram milhares de pessoas e devastaram Gaza.

Related

Um funcionário dos EUA ao corrente das negociações disse que todas as partes estão "mais próximas do que alguma vez estiveram, mas ainda podem desencontrar-se", reconhecendo que há uma série de pontos de atrito no acordo entre Israel e o Hamas.

Os dirigentes norte-americanos, que há mais de um ano tentam mediar um acordo com o Egito e o Catar, afirmaram várias vezes ao longo do ano passado que estavam prestes a chegar a um acordo, mas que as discussões se atrasaram.

O acordo tem sido travado por uma série de questões controversas, incluindo pormenores sobre a retirada das tropas israelitas e a troca de reféns por prisioneiros palestinianos.

O Hamas afirmou que não libertará um certo número de reféns israelitas detidos em Gaza sem que Israel retire as suas tropas. Por outro lado, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu continuar a lutar até à "vitória total" sobre o grupo militante.

As conversações deverão envolver o chamado "cessar-fogo faseado", uma vez que Netanyahu deu a entender que só está empenhado na primeira fase de libertação parcial dos reféns em troca de uma paragem de semanas nos combates. A possibilidade de um cessar-fogo duradouro seria negociada após o início da primeira fase.

Durante o fim de semana, Netanyahu disse que iria enviar o diretor da agência de informação externa Mossad para as negociações no Qatar, sinalizando que as conversações tinham progredido.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Israel acusa Hamas de não respeitar certas partes do acordo de cessar-fogo

Israel destaca "progressos" nas negociações de cessar-fogo e libertação de reféns

Netanyahu envia diretor da Mossad ao Qatar para negociar um cessar-fogo com Hamas