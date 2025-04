Netanyahu envia diretor da Mossad ao Qatar para negociar um cessar-fogo com Hamas

PUBLICIDADE

A decisão foi anunciada no sábado, mas não ficou imediatamente claro quando David Barnea se desloca a Doha, a capital do Qatar que tem sido o local de conversações indiretas entre Israel e o Hamas.

A presença do diretor de uma das agências de serviços secretos mais sofisticadas do mundo significa que estão agora envolvidos funcionários de alto nível, ou seja, com poderes para assinar qualquer acordo.

Em 15 meses de guerra, apenas se conseguiu um breve cessar-fogo, que ocorreu nas primeiras semanas após o início da guerra. Desde então, as conversações mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Qatar têm sido constantemente interrompidas.

Netanyahu tem insistido em destruir a capacidade de combate do Hamas em Gaza. O Hamas tem insistido na retirada total das tropas israelitas do território largamente devastado. Na quinta-feira, o Ministério da Saúde de Gaza afirmou que mais de 46.000 palestinianos foram mortos na guerra.

Também serão enviados para o Qatar o chefe da agência de segurança interna israelita Shin Bet e conselheiros militares e políticos. O gabinete de Netanyahu afirmou que a decisão foi tomada na sequência de uma reunião com o seu ministro da Defesa.

Os chefes de segurança e negociadores dos EUA, “em nome das administrações dos EUA que estão a sair e a entrar”, também estarão presentes nas conversações.

Uma fotografia divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro israelita mostra Netanyahu com o novo enviado especial do presidente eleito Donald Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, que esteve no Qatar esta semana.

As famílias dos cerca de 100 reféns ainda detidos em Gaza, depois de terem sido capturados no ataque militante de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra, estão a pressionar Netanyahu para que chegue a um acordo que permita trazer os seus entes queridos para casa.

A recuperação dos corpos de dois reféns na semana passada renovou os receios de que o tempo esteja a esgotar-se. O Hamas afirmou que, após meses de combates intensos, não tem a certeza de quem está vivo ou morto.

Israel e o Hamas estão a ser pressionados pelo presidente cessante dos EUA, Joe Biden, e por Trump para chegarem a um acordo antes da tomada de posse, a 20 de janeiro.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou esta semana que o acordo está “muito próximo” e que espera concluí-lo antes de entregar a diplomacia à nova administração Trump. Mas as autoridades americanas expressaram um otimismo semelhante em várias ocasiões ao longo do último ano.

Entre as questões abordadas nas conversações, incluem-se os reféns que serão libertados na primeira parte de um acordo de cessar-fogo faseado, os prisioneiros palestinianos que serão libertados e a extensão de uma eventual retirada das tropas israelitas dos centros populacionais de Gaza.

O Hamas e outros grupos mataram cerca de 1 200 pessoas e fizeram cerca de 250 reféns em Gaza no ataque que deu início à guerra. Uma trégua em novembro de 2023 libertou mais de 100 reféns, enquanto outros foram resgatados ou os seus restos mortais foram recuperados ao longo do último ano.