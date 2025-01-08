Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Ataques israelitas matam 17 pessoas em Gaza

Continuam os ataques em Gaza, apesar de alguns progressos diplomáticos.
Continuam os ataques em Gaza, apesar de alguns progressos diplomáticos.
Direitos de autor Ariel Schalit/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Euronews com AP
Publicado a
A maior parte das vítimas são mulheres e crianças, de acordo com o hospital para onde foram levados os corpos.

Pelo menos 17 pessoas foram mortas na noite de terça-feira, durante ataques aéreos israelitas no sul de Gaza. Entre as vítimas estão pelo menos oito crianças e cinco mulheres.

Cinco crianças morreram enquanto se abrigavam juntas na mesma tenda, numa zona de deslocados em Muwasi. A informação foi dada por Ahmed al-Farra, diretor da ala infantil do Hospital Nasser, em Khan Younis, para onde foram enviados os corpos.

Muwasi é uma zona costeira onde centenas de milhares de palestinianos deslocados se abrigam em tendas improvisadas.

Os ataques destruíram tendas desta zona de deslocados, um carro e duas casas. Dois dos mortos, ainda não identificados, eram homens que seguiam num veículo.

O exército israelita que tinha como alvo militantes que participaram no ataque de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra. Israel disse que tomou medidas para diminuir o risco de ferir civis e culpou o Hamas pelas vítimas civis.

A ofensiva surge depois de alguns progressos diplomáticos para um cessar-fogo e para a libertação de reféns israelitas detidos pelo Hamas.

Apesar deste ataque, os palestinianos na Faixa de Gaza ainda têm esperança de que a guerra termine em breve.

“O que estamos a viver não é uma vida. Ninguém consegue aguentar a situação que estamos a viver por um único dia”, disse Munawar al-Bik, uma mulher deslocada da Cidade de Gaza.

“Acordámos à noite com o som de homens a chorar, devido a esta situação”, disse al-Bik. “É insuportável, já não temos energia, queremos que (a guerra) acabe hoje.”

Issam Saqr, que está deslocado, também disse esperar que o cessar-fogo “aconteça hoje, antes de amanhã!”

