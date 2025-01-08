Ataques israelitas matam 17 pessoas em Gaza

Pelo menos 17 pessoas foram mortas na noite de terça-feira, durante ataques aéreos israelitas no sul de Gaza. Entre as vítimas estão pelo menos oito crianças e cinco mulheres.

Cinco crianças morreram enquanto se abrigavam juntas na mesma tenda, numa zona de deslocados em Muwasi. A informação foi dada por Ahmed al-Farra, diretor da ala infantil do Hospital Nasser, em Khan Younis, para onde foram enviados os corpos.

Muwasi é uma zona costeira onde centenas de milhares de palestinianos deslocados se abrigam em tendas improvisadas.

Os ataques destruíram tendas desta zona de deslocados, um carro e duas casas. Dois dos mortos, ainda não identificados, eram homens que seguiam num veículo.

O exército israelita que tinha como alvo militantes que participaram no ataque de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra. Israel disse que tomou medidas para diminuir o risco de ferir civis e culpou o Hamas pelas vítimas civis.

A ofensiva surge depois de alguns progressos diplomáticos para um cessar-fogo e para a libertação de reféns israelitas detidos pelo Hamas.

Apesar deste ataque, os palestinianos na Faixa de Gaza ainda têm esperança de que a guerra termine em breve.

“O que estamos a viver não é uma vida. Ninguém consegue aguentar a situação que estamos a viver por um único dia”, disse Munawar al-Bik, uma mulher deslocada da Cidade de Gaza.

“Acordámos à noite com o som de homens a chorar, devido a esta situação”, disse al-Bik. “É insuportável, já não temos energia, queremos que (a guerra) acabe hoje.”

Issam Saqr, que está deslocado, também disse esperar que o cessar-fogo “aconteça hoje, antes de amanhã!”