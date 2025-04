Israel recupera corpo de refém capturado em Gaza a 7 de outubro

PUBLICIDADE

Os soldados israelitas recuperaram o corpo de Yosef AlZayadni, de 53 anos, num túnel subterrâneo no sul de Gaza e estavam a determinar se um outro conjunto de restos mortais encontrados pertencia ao seu filho, disseram os militares israelitas na quarta-feira.

AlZayadni e o seu filho, Hamzah AlZayadni, foram capturados no dia 7 de outubro por militantes do Hamas num kibutz no sul de Israel, num ataque que matou 1200 pessoas. Hamzah AlZayadni era um produtor de lacticínios com um total de 19 filhos, segundo o Hostages Families Forum, um grupo que representa os familiares das pessoas capturadas.

Dois dos seus outros filhos, Bilal e Aisha, foram libertados num acordo de cessar-fogo de uma semana em novembro de 2023, juntamente com cerca de 100 outros reféns.

Dos cerca de 100 reféns que permanecem em Gaza, um terço terá morrido, alguns durante o ataque inicial do Hamas e outros foram mortos ou morreram em cativeiro. Israel resgatou oito reféns e recuperou os corpos de dezenas deles.

Os reféns têm idades compreendidas entre 1 e 86 anos e acredita-se que estejam espalhados por toda a Faixa de Gaza. Foram mantidos em apartamentos ou na rede de túneis subterrâneos do Hamas, que são apertados, húmidos e sufocantes, de acordo com o testemunho de reféns libertados.

Os militares afirmaram ter encontrado provas no túnel que suscitaram "sérias preocupações" quanto à vida de Hamzah AlZayadni, de 23 anos, sugerindo que poderá ter morrido em cativeiro.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, lamentou a notícia da morte de AlZayadni e afirmou, em comunicado, que tinha "esperança e trabalhado para trazer de volta os quatro membros da família do cativeiro do Hamas".

A família AlZayadni é membro da comunidade beduína, uma minoria palestiniana que tem cidadania israelita. Oito membros da minoria beduína de Israel foram raptados nos ataques de outubro de 2023.

"Esperávamos trazê-los de volta vivos", disse Talal Alkernawi, presidente da câmara da cidade de Rahat, de onde os homens eram originários. "Em vez de os devolvermos vivos às suas famílias, para criarem os seus filhos, recebemo-los mortos".

O regresso dos restantes reféns é um elemento-chave de um potencial acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. As famílias dos reféns exerceram uma enorme pressão sobre o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para que negociasse uma pausa nas hostilidades, de modo a que os seus entes queridos pudessem regressar a casa.

As negociações para o cessar-fogo estão atualmente em curso, tendo o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken afirmado na quarta-feira que o cessar-fogo e o acordo sobre os reféns estão "muito próximos". O político disse esperar que o acordo seja alcançado antes da tomada de posse do Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, no final deste mês.

O Fórum das Famílias dos Reféns afirmou que o acordo de cessar-fogo que está a ser negociado "chega demasiado tarde para Yosef - que foi capturado vivo e deveria ter regressado da mesma forma".

O nome de Yosef AlZayadni constava de uma lista de 34 reféns que deveriam ter sido libertados se o acordo de cessar-fogo se tivesse concretizado, segundo um responsável do Hamas partilhou no início da semana. Israel argumentou que esta lista tinha sido apresentada aos mediadores em julho passado.