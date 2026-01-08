Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Soldados dinamarqueses ripostariam em caso de invasão, confirma governo

ARQUIVO: Soldados dinamarqueses do Regimento de Infantaria de Schleswig em camuflagem treinam no Campo de Tiro e Treino de Oksboel, Jutlândia, 16 de março de 2023
ARQUIVO: Soldados dinamarqueses do Regimento de Infantaria de Schleswig em camuflagem treinam no Campo de Tiro e Treino de Oksboel, Jutlândia, 16 de março de 2023 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Aleksandar Brezar
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Os soldados dinamarqueses devem abrir fogo mesmo sem ordens se as tropas americanas tentarem capturar a Gronelândia pela força, de acordo com uma diretiva de 1952 que o Ministério da Defesa da Dinamarca confirmou que continua em vigor, informou a imprensa do país.

Os militares devem entrar em ação sem aguardar ordens se alguém invadir o território dinamarquês, incluindo as tropas americanas que podem tentar apoderar-se da Gronelândia, de acordo com uma diretiva militar de 1952 que o Ministério da Defesa dinamarquês confirmou que continua em vigor.

A ordem permanente exige que os militares dinamarqueses "iniciem imediatamente a luta" contra qualquer ataque em território do país, sem esperar por ordens, mesmo que os comandantes não tenham conhecimento de uma declaração de guerra, disse o Comando e o Ministério da Defesa ao jornal dinamarquês Berlingske.

A diretiva ganhou atenção depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado repetidamente assumir o controlo da Gronelândia pela força, se necessário, descrevendo o território ártico como vital para a segurança nacional americana.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse esta semana que uma tentativa militar de tomar a Gronelândia, um território autónomo do Reino da Dinamarca, marcaria o fim da NATO.

"Se os Estados Unidos decidirem atacar militarmente outro país da NATO, então tudo acaba", disse Frederiksen à emissora dinamarquesa TV2, na segunda-feira.

"Isto é, incluindo a nossa NATO e, portanto, a segurança que tem sido proporcionada desde o fim da Segunda Guerra Mundial."

Um ganso voa enquanto o Rei Frederik X da Dinamarca apresenta o Relógio do Rei durante um desfile nos Guardas Reais no Quartel dos Guardas-Vidas em Copenhaga, 27 de junho de 2024
Um ganso voa enquanto o rei dinamarquês Frederik X apresenta o Relógio do Rei durante um desfile dos Guardas Reais no Quartel dos Guardas-Vidas em Copenhaga, 27 de junho de 2024 AP Photo

A ordem de 1952 estabelece que as forças atacantes devem responder sem hesitação ou pedir autorização. O Ministério da Defesa confirmou ao jornal Berlingske que a diretiva "continua em vigor", segundo a imprensa dinamarquesa e gronelandesa.

O Comando do Ártico, a autoridade militar dinamarquesa na Gronelândia, avaliará se uma situação constitui um ataque, de acordo com os procedimentos em vigor.

A diretiva foi criada na sequência do ataque da Alemanha nazi à Dinamarca em abril de 1940, quando as comunicações caíram parcialmente e muitas unidades militares não sabiam como reagir, segundo a Enciclopédia Nacional da Dinamarca.

A ordem assegura que as forças militares entrem em combate após o ataque sem exigir comandos específicos.

Tanto o governo da Dinamarca como o da Gronelândia rejeitam as propostas de Trump para comprar ou tomar a ilha.

Reunião de alto nível em preparação

A Dinamarca saudou a realização de uma reunião com os EUA na próxima semana para discutir a nova tentativa de Trump de colocar a Gronelândia sob o controlo dos EUA.

"É este o diálogo necessário, tal como solicitado pelo governo em conjunto com o governo da Gronelândia", disse o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, à emissora dinamarquesa DR, na quinta-feira.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse na quarta-feira que uma reunião sobre a Gronelândia teria lugar na próxima semana, sem dar pormenores sobre o calendário, o local ou os participantes.

"Não estou aqui para falar da Dinamarca ou de uma intervenção militar. Vou reunir-me com eles na próxima semana e nessa altura teremos essas conversas", disse Rubio aos jornalistas no Capitólio.

Casas cobertas de neve são vistas na costa de uma enseada marítima de Nuuk, Gronelândia, 7 de março de 2025
Casas cobertas de neve na costa de uma enseada marítima de Nuuk, Gronelândia, 7 de março de 2025 AP Photo

O governo da Gronelândia disse à emissora pública dinamarquesa DR que a Gronelândia participará na reunião entre a Dinamarca e os EUA anunciada por Rubio.

"Não há nada sobre a Gronelândia sem a Gronelândia. É claro que vamos estar presentes. Fomos nós que solicitámos a reunião", declarou à DR a ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt.

A ilha da Gronelândia, 80% da qual se situa a norte do Círculo Polar Ártico, alberga cerca de 56.000 pessoas, na sua maioria Inuit.

Outras fontes • AP

