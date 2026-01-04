Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Ucrânia e aliados europeus debatem em Kiev plano de paz de 20 pontos liderado pelos EUA

Os conselheiros de segurança nacional dos países europeus participam num fórum de segurança em Kiev, na Ucrânia, no sábado, 3 de janeiro de 2026.
Os conselheiros de segurança nacional dos países europeus participam num fórum de segurança em Kiev, na Ucrânia, no sábado, 3 de janeiro de 2026. Direitos de autor  Danylo Antoniuk/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Danylo Antoniuk/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
De Lucy Davalou
Publicado a
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google
Partilhar Close Button

Os conselheiros europeus de segurança nacional deslocaram-se à capital ucraniana no sábado para participar num fórum de segurança e aprofundar as conversações de paz sobre o fim da guerra da Rússia na Ucrânia.

A Ucrânia e os aliados europeus continuam a realizar conversações para pôr termo à guerra de quase quatro anos com a Rússia, tendo os conselheiros de segurança nacional da Europa chegado a Kiev no sábado para discutir o plano de paz de 20 pontos liderado pelos EUA.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

De acordo com o negociador-chefe da Ucrânia, Rustem Umerov, estiveram também presentes representantes do Canadá e da NATO, bem como de países e organismos europeus.

Zelenskyy afirmou, numa publicação nas redes sociais, que foram feitos progressos em três elementos fundamentais: "garantias de segurança, reconstrução e um quadro básico para uma verdadeira reconstrução".

"Estamos também a preparar-nos para reuniões nos Estados Unidos", acrescentou Zelenskyy.

No início do dia, Umerov escreveu no X: "Temos pela frente um dia de trabalho intenso: questões económicas e de segurança, trabalho sobre os documentos de enquadramento e coordenação de novas medidas com os parceiros", juntamente com imagens suas a receber conselheiros da UE.

De acordo com o negociador ucraniano Oleksandr Bevz, os planos de garantia de segurança com os países da UE incluem forças ucranianas como primeira linha de defesa, tropas europeias destacadas na Ucrânia e garantias de segurança dos EUA.

Os parceiros internacionais chegaram a acordo sobre um pacote de apoio económico de cerca de 682 mil milhões de euros para a Ucrânia ao longo dos próximos 10 anos, afirmou no sábado o vice-primeiro-ministro ucraniano, Taras Kachka.

O montante, baseado em cálculos do Banco Mundial, do FMI e da UE, destina-se a cobrir a compensação de danos, a reconstrução, a estabilidade económica e um "reforço" de crescimento de 170 mil milhões de euros, ligado às reformas necessárias para a adesão da Ucrânia à UE.

Related

O ministro ucraniano da Economia, Oleksii Sobolev, afirmou que parte do financiamento deverá provir de subvenções públicas e empréstimos em condições favoráveis; os pormenores serão finalizados nas próximas duas semanas.

No sábado, Zelenskyy ofereceu ao ministro da Defesa, Denys Shmyhal, o cargo de ministro da Energia e primeiro vice-primeiro-ministro.

Na sexta-feira, Zelenskyy nomeou o general Kyrylo Budanov, chefe dos serviços de informação militar da Ucrânia, como seu novo chefe de gabinete. O Presidente declarou que a nomeação de Budanov fazia parte de um esforço para elevar a tónica na segurança, no desenvolvimento da defesa e na diplomacia.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google

Notícias relacionadas

Pelo menos dois mortos e vários feridos após ataque russo a Kharkiv, na Ucrânia

Zelenskyy nomeia chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kyrylo Budanov, como seu novo assessor principal

Ucrânia: fumo sobre Kiev após ataques noturnos russos