A Ucrânia e os aliados europeus continuam a realizar conversações para pôr termo à guerra de quase quatro anos com a Rússia, tendo os conselheiros de segurança nacional da Europa chegado a Kiev no sábado para discutir o plano de paz de 20 pontos liderado pelos EUA.

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De acordo com o negociador-chefe da Ucrânia, Rustem Umerov, estiveram também presentes representantes do Canadá e da NATO, bem como de países e organismos europeus.

Zelenskyy afirmou, numa publicação nas redes sociais, que foram feitos progressos em três elementos fundamentais: "garantias de segurança, reconstrução e um quadro básico para uma verdadeira reconstrução".

"Estamos também a preparar-nos para reuniões nos Estados Unidos", acrescentou Zelenskyy.

No início do dia, Umerov escreveu no X: "Temos pela frente um dia de trabalho intenso: questões económicas e de segurança, trabalho sobre os documentos de enquadramento e coordenação de novas medidas com os parceiros", juntamente com imagens suas a receber conselheiros da UE.

De acordo com o negociador ucraniano Oleksandr Bevz, os planos de garantia de segurança com os países da UE incluem forças ucranianas como primeira linha de defesa, tropas europeias destacadas na Ucrânia e garantias de segurança dos EUA.

Os parceiros internacionais chegaram a acordo sobre um pacote de apoio económico de cerca de 682 mil milhões de euros para a Ucrânia ao longo dos próximos 10 anos, afirmou no sábado o vice-primeiro-ministro ucraniano, Taras Kachka.

O montante, baseado em cálculos do Banco Mundial, do FMI e da UE, destina-se a cobrir a compensação de danos, a reconstrução, a estabilidade económica e um "reforço" de crescimento de 170 mil milhões de euros, ligado às reformas necessárias para a adesão da Ucrânia à UE.

O ministro ucraniano da Economia, Oleksii Sobolev, afirmou que parte do financiamento deverá provir de subvenções públicas e empréstimos em condições favoráveis; os pormenores serão finalizados nas próximas duas semanas.

No sábado, Zelenskyy ofereceu ao ministro da Defesa, Denys Shmyhal, o cargo de ministro da Energia e primeiro vice-primeiro-ministro.

Na sexta-feira, Zelenskyy nomeou o general Kyrylo Budanov, chefe dos serviços de informação militar da Ucrânia, como seu novo chefe de gabinete. O Presidente declarou que a nomeação de Budanov fazia parte de um esforço para elevar a tónica na segurança, no desenvolvimento da defesa e na diplomacia.