Um grave acidente ocorreu este sábado na estância de esqui de Astún, em Aragão, quando um dos teleféricos caiu. Aparentemente, foi um dos esticadores na extremidade do teleférico que se partiu e não o cabo. O incidente provocou cerca de 30 feridos, com nove pessoas em estado muito grave e oito em estado grave, de acordo com informações do Governo de Aragão.

Uma mulher, considerada a paciente mais grave, está a ser transferida de helicóptero para o Hospital Miguel Servet em Saragoça. A resposta de emergência foi maciça, com a mobilização de quatro helicópteros de Saragoça, Teruel, da Guardia Civil e de Navarra.

O serviço de emergência 061 mobilizou importantes recursos médicos, incluindo 24 unidades de suporte básico de vida, cinco UCI móveis, três unidades de suporte avançado de vida com pessoal de enfermagem e 14 ambulâncias convencionais. Além disso, foi instalado no local um centro de saúde no terreno.

Os hospitais da região, incluindo Jaca, Huesca, Miguel Servet, Clínico Universitario, Royo Villanova e Barbastro, foram ativados para receber os feridos. Está disponível pessoal médico adicional para ser destacado conforme necessário.

A estância de esqui foi completamente evacuada e encerrada. O alcaide de Aragão, Jorge Azcón, juntamente com o ministro regional da Presidência, Roberto Bermúdez de Castro, deslocaram-se ao local do acidente para supervisionar as operações de salvamento e prestar assistência às vítimas.

O presidente do Governo Espanhol, Pedro Sánchez, também demonstrou o seu apoio após este fatídico acidente com um post na rede social X.

A operação de emergência conta ainda com a presença da Guarda Civil de Espanha, voluntários da Proteção Civil e técnicos da Proteção Civil do Governo de Aragão, que trabalham em conjunto para fazer face a esta emergência.