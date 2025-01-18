Milhares de pessoas vão juntar-se à Marcha Popular em Washington DC contra Trump

Oito anos após a histórica primeira marcha, a Marcha das Mulheres regressa no sábado à capital do país, com um novo nome - Marcha do Povo - para alargar o seu âmbito e acontece pouco antes da tomada de posse do presidente eleito Donald Trump.

Em 2017, as mulheres indignadas com a vitória de Trump nas presidenciais de 2016 deslocaram-se a Washington e organizaram grandes manifestações em cidades de todo o país, construindo a base de um movimento popular que ficou conhecido como a Marcha das Mulheres. Só o comício de Washington atraiu mais de 500 000 participantes e outros milhões participaram em marchas locais por todo o país, marcando uma das maiores manifestações de um só dia na história dos EUA.

Este ano, espera-se que a marcha tenha cerca de um décimo da dimensão da primeira e ocorre num momento de reflexão contida, uma vez que muitos eleitores progressistas navegam por sentimentos de exaustão, desilusão e desespero após a derrota da vice-presidente Kamala Harris. O silêncio comparativo contrasta fortemente com a fúria do comício inaugural, em que multidões gritaram exigências através de megafones e marcharam com adereços cor-de-rosa em resposta à primeira vitória eleitoral de Trump.

“Na realidade é difícil capturar um raio numa garrafa”, disse Tamika Middleton, diretora-geral da Marcha das Mulheres. “Foi um momento muito particular. Em 2017, não tínhamos visto uma presidência de Trump e o tipo de vitríolo que isso representava.”

O movimento fraturou-se após esse dia de protestos de enorme sucesso devido a acusações de que não era suficientemente diversificado. Este ano, a Marcha do Povo é o resultado de uma reformulação destinada a alargar o apelo do grupo. A manifestação de sábado promoverá temas relacionados com o feminismo, a justiça racial, a anti-militarização e outras questões e terminará com debates organizados por várias organizações de justiça social.

A Marcha Popular é invulgar pelo “vasto leque de questões reunidas sob um mesmo chapéu”, disse Jo Reger, professora de sociologia que investiga movimentos sociais na Universidade de Oakland em Rochester, Michigan. As marchas pelo sufrágio feminino, por exemplo, tinham como objetivo específico o direito de voto.

Para um movimento de justiça social de base alargada como a marcha, é impossível evitar visões contraditórias e há uma “pressão imensa” para que os organizadores satisfaçam as necessidades de todos, disse Reger. Mas ela também disse que alguma discórdia não é necessariamente uma coisa má.

“Muitas vezes, o que se faz é mudar e trazer novas perspectivas, especialmente de vozes sub-representadas”, disse Reger.

Middleton, da Marcha das Mulheres, disse que uma manifestação maciça como a de 2017 não é o objetivo do evento de sábado. Em vez disso, o objetivo é concentrar a atenção num conjunto mais amplo de questões - direitos das mulheres e direitos reprodutivos, direitos LGBTQ, imigração, clima e democracia - em vez de a centrar mais estritamente em torno de Trump.

“Não estamos a pensar na marcha como o fim do jogo”, disse Middleton. “Como é que levamos as pessoas que aparecem para as organizações e para as suas casas políticas para que possam continuar a lutar nas suas comunidades a longo prazo?”