Drones ucranianos atacaram região russa de Smolensk

O ataque com drones foi o maior ataque a Smolensk desde o início da guerra
O ataque com drones foi o maior ataque a Smolensk desde o início da guerra Direitos de autor  Evgeniy Maloletka/AP Photo
Direitos de autor Evgeniy Maloletka/AP Photo
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
O governador de Smolensk afirmou que 17 drones ucranianos atacaram a região. De acordo com relatos de residentes, duas casas foram danificadas e um incêndio deflagrou nas imediações de uma fábrica de aviões.

Na madrugada desta terça-feira, drones ucranianos atacaram a região russa de Smolensk, relatam os residentes locais nos seus canais de Telegram. Trata-se do mais intenso ataque de drones na região desde o início da guerra.

De acordo com informações preliminares, os alvos dos ataques foram uma fábrica de aviões no distrito de Zadneprovsky, em Smolensk, e uma refinaria de petróleo na cidade de Yartsevo. Esta informação não foi confirmada oficialmente.

De acordo com o canal russo Baza no Telegram, na sequência do ataque dos drones, dois incêndios deflagraram em duas habitações. Um terceiro incêndio começou numa zona industrial perto da fábrica de aviões de Smolensk, que produz aviões de ataque Su-25, bem como mísseis X-55 e X-59, utilizados em ataques contra a Ucrânia. A fábrica está incluída nas listas de sanções dos Estados Unidos, Canadá, Ucrânia, Japão, Suíça e União Europeia.

Vasily Anokhin, o governador da região de Smolensk, reconheceu o ataque à região, mas não deu pormenores. Segundo a mesma fonte não houve vítimas, mas duas habitações foram danificadas. Anokhin especificou que 17 drones foram abatidos nos céus da região.

"Foram registados incêndios no solo e nos telhados de alguns edifícios em resultado da queda de destroços de UAV. As janelas de edifícios residenciais também foram danificadas", afirmou.

Vasily Anokhin escreveu também que podem aparecer dados não fiáveis na rede, que "podem vir a ser um elemento de guerra de informação", e pediu para não se confiar neles.

Além disso, na noite de 21 de janeiro, houve relatos de ataques de drones e operações de defesa aérea nas regiões de Rostov, Voronezh, Saratov, Belgorod e Bryansk. Os aeroportos de Kazan e Ulyanovsk suspenderam temporariamente os voos.

O Ministério da Defesa russo informou que 68 drones ucranianos foram intercetados sobre regiões russas.

