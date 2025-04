Bombeiros progridem no incêndio de Hughes, mas novos focos surgem no sul da Califórnia

PUBLICIDADE

As ordens de evacuação foram levantadas para dezenas de milhares de pessoas, uma vez que os bombeiros conseguiram travar a propagação de um enorme incêndio que deflagrou nas montanhas a norte de Los Angeles.

O incêndio Hughes deflagrou na quarta-feira de manhã e, em menos de um dia, queimou mais de 40 quilómetros quadrados de árvores e arbustos perto da zona do lago Castaic.

O incêndio situa-se a cerca de 60 km do bairro de Pacific Palisades, onde o devastador incêndio de Palisades destruiu mais de 14 mil estruturas e continua a arder pela terceira semana.

Na quinta-feira, as equipas fizeram progressos significativos na contenção do incêndio. Dizem que o incêndio Hughes está agora cerca de um terço contido.

Mas, à medida que avançavam, foram registados dois novos incêndios na zona de San Diego, no sul da Califórnia. Foram ordenadas evacuações, mas mais tarde foram levantadas, depois de um incêndio em mato ter deflagrado na noite de quinta-feira no bairro de La Jolla, perto da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, em San Diego.

Mais a sul, perto da fronteira com o México, foi registado outro incêndio que se está a alastrar rapidamente na zona selvagem de Otay Mountain.

Prevê-se que chova este fim de semana, o que poderá pôr termo ao período de seca que dura há meses no Sul da Califórnia. Os ventos também não são tão fortes como na altura em que deflagraram os incêndios de Palisades e Eaton, em 6 e 7 de janeiro, o que conteve a propagação de novos incêndios.

As autoridades dizem que essa foi uma das principais razões pelas quais conseguiram conter rapidamente grande parte do incêndio Hughes na área de Castaic. As autoridades referem ainda que os helicópteros lançaram água sobre o incêndio para impedir o seu crescimento até às primeiras horas da manhã.

A Califórnia vai gastar 2,5 mil milhões de dólares (2,39 mil milhões de euros) para ajudar a área de Los Angeles a recuperar de todos os incêndios florestais, depois de o Governador Gavin Newsom ter assinado um pacote de ajuda na quinta-feira.

Newsom aprovpou as leis depois de a legislatura as ter aprovado com apoio bipartidário. O pacote de leis vai incluir os esforços de resposta a catástrofes do Estado, tais como evacuações e abrigos, bem como a remoção de resíduos domésticos perigosos.

Os legisladores também aprovaram 4 milhões de dólares (3,8 milhões de euros) para as autarquias locais, a fim de simplificar as aprovações para a reconstrução de casas, e 1 milhão de dólares (957 mil euros) para apoiar os agrupamentos escolares e ajudá-los a reconstruir as suas instalações.