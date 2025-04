Número de mortos nos incêndios florestais na Califórnia sobe para 11

PUBLICIDADE

Os bombeiros esperam uma pausa dos ventos violentos que alimentam os incêndios florestais de grandes dimensões na área de Los Angeles, com as autoridades a afirmarem que o número de mortos subiu para 11 e que o número de casas e outros edifícios destruídos ascende a mais de 10.000.

"Só para resumir as evacuações de todos os incêndios com que estamos a lidar, as ordens de evacuação são de aproximadamente 153.000 residentes que estão sob ordens de evacuação", disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert G. Luna.

Luna disse também que está em vigor uma ordem de recolher obrigatório nas zonas dos incêndios de Palisades e Eaton e que os agentes estão a patrulhar as zonas de evacuação para evitar pilhagens.

Ele disse que mais de 57.000 estruturas continuam em risco.

Um homem vasculha os restos da propriedade do seu pai, devastada pelo fogo, em frente à praia, no rescaldo do incêndio de Palisades, 10 de janeiro de 2025 John Locher/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Não foi identificada qualquer causa para os maiores incêndios, mas o nível de devastação é chocante, mesmo num Estado que se habituou a incêndios florestais de grandes dimensões.

Dezenas de quarteirões da cénica zona de Pacific Palisades foram reduzidos a escombros fumegantes, enquanto que na vizinha Malibu, as palmeiras enegrecidas foram tudo o que restou por cima dos escombros onde outrora se encontravam casas à beira-mar.

O diretor do Gabinete de Gestão de Emergências do Condado de LA, Kevin McGowan, pediu desculpa aos cidadãos pelos alertas errados que foram emitidos sobre os incêndios florestais.

"Existe uma enorme frustração, raiva e medo relativamente às mensagens erradas que foram enviadas através do sistema de alerta de emergência sem fios em todo o Condado de LA. Não tenho palavras para expressar o quanto lamento esta experiência", disse McGowan.

A presidente da Câmara, Karen Bass, disse também que Los Angeles está a preparar-se para os ventos fortes que se prevêem para a próxima semana.

A certa altura, durante a conferência de imprensa em Los Angeles, um repórter referiu que se prevê o regresso de ventos fortes à região na próxima semana e que as pessoas poderão desativar os alertas devido à frustração causada por todos os falsos alarmes.

Os bombeiros apagam as brasas no local de uma estrutura na Lake Avenue destruída pelo incêndio de Eaton, 10 de janeiro de 2025 Chris Pizzello/Invision

"Sabemos que é possível que a força dos ventos aumente no início da próxima semana e estamos a preparar Los Angeles, fazendo tudo o que está ao nosso alcance para salvar vidas, e essa é a nossa principal tarefa: proteger as casas das pessoas, proteger as empresas das pessoas e preparar a reconstrução de Los Angeles de uma forma muito melhor", afirmou.

Os incêndios começaram na terça-feira, impulsionados pelas rajadas de vento de Santa Ana que se seguiram a um período excecionalmente seco.

Os bombeiros estão atualmente a combater seis grandes incêndios em Los Angeles e arredores: Palisades (8% controlado), Eaton (3%), Hurst (70%), Lidia (98%), Kenneth (50%) e Archer (0%), segundo dados divulgados pela CNN internacional.

As autoridades dizem ainda que estão a decorrer investigações sobre o que provocou inicialmente os incêndios.