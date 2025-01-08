Mais de 30.000 pessoas estão sob ordens de evacuação na zona de Pacific Palisades, em Los Angeles, depois de um incêndio florestal provocado por ventos extremos ter devastado a área na terça-feira à noite.

O chefe dos bombeiros de Los Angeles afirmou que 10.000 casas estão ameaçadas de serem destruídas pelo incêndio na zona rica, que é pontuada por residências de celebridades.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que encontrou "muitas estruturas já destruídas" durante uma visita à área afetada, embora tenha avaliado que era demasiado cedo para ver a extensão dos danos.

Prevê-se que os ventos aumentem durante a noite, num fenómeno que o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA advertiu poder ser um dos mais fortes e com maior risco de vida a atingir o sul da Califórnia em mais de uma década. Os ventos estão a atiçar dois incêndios em Palisades e um outro a cerca de 40 quilómetros a nordeste, em Atladena, que também deu origem a ordens de evacuação.

Na manhã de quarta-feira, os bombeiros registaram um terceiro incêndio em crescimento na zona de Pasadena.

As celebridades recorreram às redes sociais para descrever a sua experiência com o incêndio, com o ator James Woods a publicar imagens das chamas a arderem nos arbustos e palmeiras perto da sua casa. "Estou na minha entrada, a preparar-me para evacuar", disse Woods no curto vídeo no X, antes de publicar um vídeo das chamas no exterior da sua piscina.

O ator de Star Wars Mark Hamill publicou uma atualização dizendo que conseguiu escapar da sua residência no último minuto e que viu "pequenos incêndios em ambos os lados das estradas".

Newsom declarou o estado de emergência na terça-feira e indicou que o pior pode ainda estar para vir, com ventos fortes esperados durante a noite de terça-feira.

O incêndio de Pacific Palisades consumiu cerca de 11,5 quilómetros quadrados de terreno no bairro de Pacific Palisades, situado na zona oeste de Los Angeles.

Os incêndios provocaram também o entupimento das estradas, uma vez que os residentes fugiram para evacuar, tendo alguns saltado dos seus veículos para fugir do perigo.

O Presidente cessante dos EUA, Joe Biden, disse estar a comunicar com as autoridades estaduais e locais e ofereceu "toda a assistência federal necessária para ajudar a suprimir o terrível incêndio de Pacific Palisades".

No entanto, a presidente do Museu Getty, Katherine Fleming, afirmou que a coleção do museu permanece segura. O museu é uma parte separada do mundialmente famoso museu Getty que se concentra na arte e cultura da Grécia e Roma antigas.

O Screen Actors Guild Awards cancelou o anúncio presencial das nomeações devido aos incêndios florestais e que este será feito online, informou a organização num comunicado.

Os estúdios de cinema também cancelaram duas estreias de filmes devido ao incêndio e ao tempo ventoso, e o Los Angeles Unified School District informou que transferiu temporariamente os alunos de três campus na zona de Pacific Palisades.

Os recentes ventos secos e a falta de chuva a longo prazo contribuíram para temperaturas acima da média no sul da Califórnia.