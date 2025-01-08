Um incêndio florestal provocado por ventos fortes está a varrer uma zona de Los Angeles onde se situam várias residências de celebridades.
Mais de 30.000 pessoas estão sob ordens de evacuação na zona de Pacific Palisades, em Los Angeles, depois de um incêndio florestal provocado por ventos extremos ter devastado a área na terça-feira à noite.
O chefe dos bombeiros de Los Angeles afirmou que 10.000 casas estão ameaçadas de serem destruídas pelo incêndio na zona rica, que é pontuada por residências de celebridades.
O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que encontrou "muitas estruturas já destruídas" durante uma visita à área afetada, embora tenha avaliado que era demasiado cedo para ver a extensão dos danos.
Prevê-se que os ventos aumentem durante a noite, num fenómeno que o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA advertiu poder ser um dos mais fortes e com maior risco de vida a atingir o sul da Califórnia em mais de uma década. Os ventos estão a atiçar dois incêndios em Palisades e um outro a cerca de 40 quilómetros a nordeste, em Atladena, que também deu origem a ordens de evacuação.
Na manhã de quarta-feira, os bombeiros registaram um terceiro incêndio em crescimento na zona de Pasadena.
As celebridades recorreram às redes sociais para descrever a sua experiência com o incêndio, com o ator James Woods a publicar imagens das chamas a arderem nos arbustos e palmeiras perto da sua casa. "Estou na minha entrada, a preparar-me para evacuar", disse Woods no curto vídeo no X, antes de publicar um vídeo das chamas no exterior da sua piscina.
O ator de Star Wars Mark Hamill publicou uma atualização dizendo que conseguiu escapar da sua residência no último minuto e que viu "pequenos incêndios em ambos os lados das estradas".
Newsom declarou o estado de emergência na terça-feira e indicou que o pior pode ainda estar para vir, com ventos fortes esperados durante a noite de terça-feira.
O incêndio de Pacific Palisades consumiu cerca de 11,5 quilómetros quadrados de terreno no bairro de Pacific Palisades, situado na zona oeste de Los Angeles.
Os incêndios provocaram também o entupimento das estradas, uma vez que os residentes fugiram para evacuar, tendo alguns saltado dos seus veículos para fugir do perigo.
O Presidente cessante dos EUA, Joe Biden, disse estar a comunicar com as autoridades estaduais e locais e ofereceu "toda a assistência federal necessária para ajudar a suprimir o terrível incêndio de Pacific Palisades".
No entanto, a presidente do Museu Getty, Katherine Fleming, afirmou que a coleção do museu permanece segura. O museu é uma parte separada do mundialmente famoso museu Getty que se concentra na arte e cultura da Grécia e Roma antigas.
O Screen Actors Guild Awards cancelou o anúncio presencial das nomeações devido aos incêndios florestais e que este será feito online, informou a organização num comunicado.
Os estúdios de cinema também cancelaram duas estreias de filmes devido ao incêndio e ao tempo ventoso, e o Los Angeles Unified School District informou que transferiu temporariamente os alunos de três campus na zona de Pacific Palisades.
Os recentes ventos secos e a falta de chuva a longo prazo contribuíram para temperaturas acima da média no sul da Califórnia.