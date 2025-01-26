O gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu' afirmou que os palestinianos deslocados não serão autorizados a regressar ao norte de Gaza até que a refém civil Arbel Yehoud seja libertada pelo Hamas.

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Segundo os israelitas, Yehoud deveria ter sido libertada pelo Hamas esta semana, no âmbito da última troca de reféns e prisioneiros.

Um alto funcionário do Hamas disse que Yehoud será libertada na próxima semana, mas não deu razões para o aparente atraso.

Palestinianos esperam com os seus pertences no centro de Gaza na esperança de regressar ao norte, 25 de janeiro de 2025 Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Centenas de palestinianos começaram a reunir-se em Wadi Gaza no sábado, na esperança de atravessar de novo para a parte norte da Faixa de Gaza.

Wadi Gaza é o riacho e as zonas húmidas que dividem o norte do resto da Faixa.

"Estou a aguardar momento a momento. As próximas horas separam-nos do nosso regresso ao norte de Gaza. Estou à espera de autorização para poder procurar o meu filho que foi morto na guerra e dar-lhe um enterro digno", disse uma mulher palestiniana.

A retirada dos militares israelitas das zonas povoadas e o regresso dos palestinianos deslocados às suas casas é um dos pontos acordados no cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que entrou em vigor a 19 de janeiro.

Soldados israelitas libertados pelo Hamas acenam e reagem perante uma multidão palestiniana antes de serem entregues à Cruz Vermelha na cidade de Gaza, 25 de janeiro de 2025 Abed Hajjar/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Outra parte do acordo de cessar-fogo foi a troca de reféns do Hamas por prisioneiros palestinianos. Nos termos do acordo, durante as seis semanas da primeira fase do acordo, o Hamas libertará 33 reféns em troca de centenas de palestinianos detidos nas prisões israelitas.

No sábado, teve lugar a segunda troca deste tipo, quando o Hamas libertou Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, todas mulheres soldados israelitas.

Saíram de Gaza em veículos da Cruz Vermelha na manhã de sábado e, horas depois, 200 palestinianos foram libertados da prisão.

"É um sentimento indescritível. Não esperávamos esta situação e não esperávamos que o meu pai fosse libertado, mas agradecemos a Deus", disse Rana Raef al-Farra, cujo pai foi um dos palestinianos libertados no sábado.

Prisioneiros palestinianos libertados são saudados por uma multidão quando chegam à Faixa de Gaza depois de terem sido libertados de uma prisão israelita, 25 de janeiro de 202 Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Entretanto, os familiares dos reféns ainda detidos pelos militantes do Hamas em Gaza apelaram ao presidente dos EUA, Donald Trump, para pressionar Benjamin Netanyahu a avançar com a segunda fase do acordo de cessar-fogo, durante um protesto semanal em Telavive.

"Os extremistas da coligação de Netanyahu ameaçam derrubar o seu governo se ele não retomar a guerra em Gaza", disse Zahiro Shahar Mor, cujo tio Avraham Munder continua em cativeiro.

"Sr. Trump, não permita que isto aconteça. Exija a Netanyahu que implemente o acordo na sua totalidade e inicie já as negociações para a segunda fase".

A segunda fase do acordo abrange os passos para o fim definitivo dos combates em Gaza. O Hamas libertaria os restantes reféns e Israel concordaria em libertar cerca de 1000 palestinianos.

Manifestantes apelam à libertação imediata dos reféns detidos na Faixa de Gaza pelo grupo militante Hamas em Telavive, 25 de janeiro de 2025 Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Durante esta fase, as forças armadas israelitas também procederão à retirada total das tropas de Gaza.

A terceira e última fase abrange a reconstrução de Gaza, prevendo-se que o Hamas entregue os corpos dos reféns que morreram em cativeiro em troca de um plano de reconstrução da Faixa de Gaza por parte de Israel.

Os pormenores das fases dois e três deverão ser resolvidos durante as seis semanas da fase um.

O Hamas desencadeou a guerra em outubro de 2023 com o seu ataque transfronteiriço a Israel, que causou a morte de cerca de 1200 pessoas e levou 250 outras como reféns para Gaza.

Palestinianos caminham pela destruição causada pela ofensiva aérea e terrestre israelita em Jabaliya, 20 de janeiro de 2025 Abed Hajjar/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Israel respondeu com uma ofensiva devastadora que matou mais de 46 000 palestinianos, segundo as autoridades sanitárias locais, que não distinguem entre civis e militantes, mas afirmam que as mulheres e as crianças representam mais de metade dos mortos.

A ONU afirmou no sábado que mais de 13.000 crianças foram mortas nos combates.

O conflito desestabilizou o Médio Oriente e desencadeou protestos a nível mundial, para além de ter evidenciado as tensões políticas no interior de Israel.