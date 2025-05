Richard Gere vai receber o Prémio Internacional Goya 2025

PUBLICIDADE

A cerimónia, que decorre no dia 8 de fevereiro em Granada, vai atribuir o Goya Internacional a Richard Gerereconhecendo a sua "extraordinária contribuição para a arte cinematográfica, protagonizando alguns dos filmes mais emblemáticos da história do cinema e o compromisso social manifestado pessoal e profissionalmente".

Entre os seus trabalhos mais memoráveis contam-se "Dias do Paraíso", "Oficial e cavalheiro", "Gigolo americano", " Cotton Club", "Um sonho de mulher" (Pretty Woman) e o musical "Chicago", pelo qual ganhou um Globo de Ouro. Estas produções ficaram gravadas na memória do público durante décadas.

Nascido em Filadélfia há 75 anos, Gere começou a carreira na década de 1970, protagonizando filmes como "À procura de um homem" e a obra-prima de Terrence Malick, "Dias do paraíso". Embora a sua carreira parecesse ter entrado em declínio no fim dos anos 80, o grande sucesso de "Pretty Woman" deu origem a uma nova trajetória profissional nos anos 90, com títulos como "Mr. Jones", "The First Gentleman" e "Jackal".

Últimos trabalhos e compromisso social

O mais recente filme, "Oh, Canada", lançado em dezembro, reúne Gere com o realizador Paul Schrader. Nesta obra, o ator interpreta um documentarista numa reflexão de vida, confessando ter-se inspirado no seu próprio pai para construir a personagem.

O empenho social do ator materializa-se na Fundação Gere, criada há mais de três décadas. O trabalho da fundação centra-se na defesa da autonomia do Tibete e na preservação da sua cultura, reflexo da prática do budismo desde os vinte anos. O ativismo de Gere estende-se também à defesa dos direitos dos povos indígenas, dos refugiados e dos sem-abrigo, trabalhando com organizações como a Survival International, a Open Arms e a Hogar Sí. Na área do ambiente, Gere apoia o projeto de conservação Sierra a Mar no México, demonstrando o empenho na proteção do planeta.

Atualmente a viver em Espanha, Gere começou a carreira como músico antes de se dedicar à representação, tendo sido protagonista de musicais como "Grease" na década de 1970. Durante os anos 80, especialmente após "Gigolo americano" e "Oficial e cavalheiro", tornou-se um ícone da moda.

Com este reconhecimento, Gere junta-se a Cate Blanchett, Juliette Binoche e Sigourney Weaver como vencedores do Goya Internacional, um prémio instituído pela Academia de Cinema de Espanha para reconhecer figuras que contribuem para o cinema como uma arte universal que une culturas e espetadores em todo o mundo.