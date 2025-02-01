Junta de Myanmar prorroga mandato por mais seis meses

A junta militar de Myanmar anunciou uma nova prorrogação de seis meses do seu mandato, em preparação para as eleições que, segundo afirmou, se realizarão este ano, quando o país entra no seu quinto ano desde o derrube do governo democraticamente eleito.

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No entanto, as autoridades não anunciaram uma data exacta para a realização das eleições.

Os militares declararam o estado de emergência em 1 de fevereiro de 2021, quando prenderam a líder do país, Aung San Suu Kyi, e altos funcionários do seu governo, numa tomada de poder pelo exército que inverteu anos de progresso em direção à democracia, após cinco décadas de governo militar anterior.

A líder deposta de Myanmar, Aung San Suu Kyi, discursa durante uma reunião sobre o desenvolvimento da educação em Naypyidaw, 28 de janeiro de 2020 Aung Shine Oo/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

A tomada do poder desencadeou um movimento de resistência armada, com poderosas milícias de minorias étnicas e forças de defesa do povo que apoiam a principal oposição de Myanmar e que controlam atualmente grande parte do país.

O governo militar enfrenta atualmente o seu maior desafio desde que assumiu o poder e encontra-se na defensiva em grande parte do país.

No entanto, ainda consegue manter o controlo de grande parte do centro de Myanmar e das grandes cidades, incluindo a capital, Naypyidaw.

A televisão estatal MRTV noticiou na sexta-feira que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança decidiu por unanimidade conceder uma prorrogação do estado de emergência, depois de o General Ming Aung Hlaing, chefe do governo militar, ter argumentado que era necessário mais tempo para restaurar a estabilidade no país e realizar eleições nacionais.

O conselho é, nominalmente, um órgão administrativo constitucional, mas na prática é controlado pelos militares.

O líder da Junta, general Min Aung Hlaing, inspecciona os oficiais durante um desfile para comemorar o 78.º Dia das Forças Armadas de Myanmar em Naypyidaw, 27 de março de 2023 Aung Shine Oo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

De acordo com a Constituição de 2008, redigida pelo exército, os militares podem governar o país em estado de emergência durante um ano, seguido de duas prorrogações possíveis de seis meses antes da realização de eleições.

No entanto, a prorrogação de sexta-feira foi a sétima.

Tom Andrews, relator especial do Gabinete dos Direitos Humanos da ONU, afirmou em comunicado que quatro anos de opressão militar, violência e incompetência lançaram Myanmar num abismo.

"As forças da Junta chacinaram milhares de civis, bombardearam e queimaram aldeias e deslocaram milhões de pessoas. Mais de 20.000 presos políticos continuam atrás das grades. A economia e os serviços públicos entraram em colapso. A fome e a inanição assolam uma grande parte da população", afirmou.

Os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Europeia e outros países condenaram conjuntamente a violência do governo militar contra os civis e a privação dos seus direitos.

Mais de um terço da população, 19,9 milhões de pessoas, precisa de assistência humanitária para satisfazer as suas necessidades básicas, incluindo ajuda alimentar, e cerca de 3,5 milhões de pessoas estão deslocadas internamente, o que representa um aumento de quase um milhão no último ano.

A declaração conjunta que assinala o aniversário da tomada do poder pelo exército em 2021 manifestou também a sua preocupação com o aumento da criminalidade transfronteiriça em Mianmar, como o tráfico de droga e de seres humanos e as operações de burla em linha, que afectam os países vizinhos e ameaçam uma maior instabilidade.

"A atual trajetória não é sustentável para Mianmar ou para a região", afirmaram os países, que incluíam também a Austrália, o Canadá, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, a Noruega e a Suíça.

Manifestantes anti-golpe marcham durante uma manifestação em Mandalay, 18 de fevereiro de 2021 STR/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

O estado de emergência alargado de Myanmar consolida todos os poderes legislativos, judiciais e executivos do governo de Min Aung Hlaing.

De acordo com a Constituição, os militares devem transferir as funções governamentais para o Presidente pelo menos seis meses antes da realização de eleições.

Inicialmente, os militares afirmaram que as eleições se realizariam em agosto de 2023, mas têm vindo a adiar regularmente a data e, recentemente, afirmaram que se realizariam em 2025.

Os críticos afirmam que as eleições não serão livres nem justas, uma vez que não existem meios de comunicação social livres e que a maioria dos líderes do partido Liga Nacional para a Democracia de Suu Kyi foram detidos.

Manifestantes anti-golpe marcham durante uma manifestação na cidade de Yangon, no sul do país, a 12 de maio de 2021 AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

O plano é visto como uma tentativa de legitimar o regime militar através de um resultado que garanta a manutenção do controlo pelos generais.

Moe Zaw Oo, membro do Governo de Unidade Nacional (NUG), partido sombra da oposição, afirmou que os grupos da oposição estão a preparar-se para impedir as eleições através de meios não violentos.

O NUG, que se autodenomina o governo legítimo do país, funciona como um grupo de cúpula da oposição.

"Ninguém de nenhuma organização do lado das nossas forças revolucionárias aceitará as eleições ilegais que os militares estão a planear realizar. Podemos ter diferenças de opinião noutras questões, mas a posição das forças revolucionárias relativamente a esta questão das eleições é unificada e clara. Não aceitamos isto de forma alguma", afirmou numa conferência de imprensa em linha.