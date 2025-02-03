Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Colaborador do Kremlin e líder paramilitar de Donetsk morto na explosão de uma bomba em Moscovo

Uma ambulância parada no pátio de um bloco residencial de luxo em Moscovo, 3 de fevereiro de 2025
Uma ambulância parada no pátio de um bloco residencial de luxo em Moscovo, 3 de fevereiro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Armen Sarkisyan, o colaborador apoiado por Moscovo da região ucraniana de Donetsk, morreu no hospital depois de ter sido ferido numa explosão num complexo residencial de elite em Moscovo, na segunda-feira, segundo a imprensa estatal russa.

Uma explosão num bloco residencial de luxo em Moscovo matou uma pessoa e feriu outras quatro na manhã de segunda-feira, informaram as agências noticiosas russas, citando as autoridades de emergência.

Segundo os meios de comunicação russos, a explosão foi causada por um engenho não identificado que detonou no momento em que um homem acompanhado de guarda-costas entrava no átrio do complexo "Alye Parusa", situado nas margens do rio Moskva, a apenas 12 km do Kremlin.

O suspeito de ser o alvo e a única pessoa morta na explosão foi identificado como Armen Sarkisyan, um colaborador pró-russo da região de Donetsk procurado pela Ucrânia.

Natural da cidade de Horlivka, na região de Donetsk, ocupada pela Rússia, Sarkisyan é procurado por Kiev desde 2014.

Sarkisyan foi colocado na lista internacional de procurados desde 2014 por ter organizado assassínios no centro de Kiev, informou o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).

Chefe do crime e colaborador próximo do antigo presidente Viktor Yanukovych, pró-Kremlin da Ucrânia, Sarkisyan terá organizado os desordeiros pró-governamentais contratados, conhecidos como "titushky", que assediaram e atacaram os manifestantes pró-EuroMaidan durante a Revolução da Dignidade de 2014.

Após o início da guerra em grande escala, fundou o Batalhão de Guardas Separados para fins especiais "Arbat" para lutar contra a Ucrânia. A unidade é alegadamente composta por arménios étnicos, muitos dos quais com antecedentes criminais.

Em dezembro, o serviço de segurança ucraniano SBU afirmou que Sarkisyan tinha também formado uma unidade militar pró-russa composta por combatentes condenados locais e que tinha organizado a compra de abastecimentos para as unidades da linha da frente. Estas forças combateram primeiro em Toretsk, na região ucraniana de Donetsk, e depois em Kursk, a região fronteiriça russa parcialmente controlada por Kiev desde agosto último.

Related

Sarkisyan foi inicialmente dado como morto, mas os meios de comunicação russos esclareceram mais tarde que foi transportado para o hospital e teve de ser submetido a uma amputação da perna.

O Comité de Investigação da Rússia, que lançou uma investigação sobre a explosão, confirmou mais tarde que Sarkisyan morreu no hospital.

As imagens divulgadas pela principal agência de investigação russa, o Comité de Investigação, mostram um átrio de um edifício com portas de vidro estilhaçadas e tetos falsos destruídos.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Pelo menos cinco mortos em cidades ucranianas atingidas por fortes bombardeamentos russos

Detido em Moscovo suspeito de envolvimento no homicídio do general russo Igor Kirillov

Número dois dos serviços secretos militares russos baleado em Moscovo