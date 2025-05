PUBLICIDADE

A Alemanha vai às urnas no domingo, depois de uma campanha eleitoral inesperadamente curta, marcada por um aceso debate sobre a imigração, a segurança e um panorama económico constantemente desfavorável.

De acordo com as últimas sondagens, o líder do maior partido da oposição, a União Democrata-Cristã (CDU), de centro-direita, Friedrich Merz, parece estar preparado para ser o próximo chanceler do país.

Com cerca de 30% dos votos, Merz manifestou a sua disponibilidade para formar uma coligação com os sociais-democratas (SPD) do atual chanceler Olaf Scholz ou com os Verdes.

Independentemente do vencedor, a pessoa que estiver ao leme enfrentará não só um clima de política externa em mudança, mas também um público interno preocupado com cinco questões-chave, de acordo com um relatório Gallup visto pela Euronews.

Profunda insatisfação com o nível de vida

Os alemães estão agora mais insatisfeitos com o nível de vida do que em qualquer outro momento desde a crise financeira de 2008.

A percentagem de alemães que afirmam que a sua situação financeira está a melhorar caiu drasticamente de 42% em 2023 para 27% em 2024, segundo o Gallup. A insatisfação faz com que estejam entre os menos otimistas em relação ao nível de vida na União Europeia, juntamente com a Áustria e a Grécia.

Estas fracas expetativas estão em consonância com as previsões dos especialistas para a economia alemã, que registou uma contração pelo segundo ano consecutivo em 2024. A Alemanha, outrora uma potência económica, deverá ser o país com o desempenho mais fraco do bloco em 2025.

Políticos de todo o espetro político propuseram políticas que poderiam tirar a Alemanha da crise económica, incluindo a redução da burocracia excessiva e dos elevados preços da eletricidade.

Crise da habitação

A insatisfação com a habitação a preços acessíveis tem vindo a aumentar gradualmente nos últimos 15 anos. Pela primeira vez desde 2006, os alemães dividiram-se igualmente entre satisfeitos e insatisfeitos com a disponibilidade de habitação a preços acessíveis na sua área local.

Os alemães não são os únicos na Europa a ficarem cada vez mais frustradoscom a falta de habitação a preços acessíveis, mas o Gallup observa que o declínio da satisfação na Alemanha é particularmente acentuado - de 73% em 2010 para 47% em 2024.

Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Verdes), Friedrich Merz (CDU) e Alice Weidel (AfD) num debate televisivo Kay Nietfeld/(c) dpa-Pool

O governo está atrasado nos seus ambiciosos esforços para construir 400 000 novas habitações a preços acessíveis por ano, devido às elevadas taxas de juro e aos custos de construção. O problema é particularmente grave nas grandes cidades - como Berlim - onde a concorrência por casas fez disparar os preços em relação à década anterior.

Atitudes mais duras em relação aos imigrantes

Uma série de ataques em que o(s) suspeito(s) eram imigrantes colocou a imigração em primeiro planona campanha eleitoral alemã.

Merz atraiu controvérsia ao concordar em trabalhar com a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, para introduzir no parlamento medidas que endurecem as políticas de migração. No entanto, a maioria dos partidos deslocou-se para a direita e prometeu um controlo mais rigoroso da imigração.

As suas políticas correspondem às perspectivas do público, tendo o Gallup concluído que a aceitação dos migrantes pelos alemães tem flutuado nos últimos anos, mas diminuiu em 2023.

Entre as principais economias europeias, incluindo a França e a Itália, a Alemanha é o único país em que a aceitação dos migrantes é significativamente inferior à registada em 2016, um ano depois de o governo ter aceite milhares de requerentes de asilo.

Menos confiança no governo

Embora a confiança dos alemães em instituições como as forças armadas e o sistema judicial se tenha mantido estável nos últimos anos, a confiança no governo nacional caiu para o ponto mais baixo em mais de uma década.

A Alemanha sempre esteve à frente do resto da Europa no que respeita à confiança no governo. No entanto, este ano, a confiança do público no governo deixou de ser excecional e está agora dividida ao meio, atingindo apenas 50% em 2024.

Em contrapartida, a confiança no governo da ex-chanceler Angela Merkel, no seu penúltimo ano como líder, era de 65%.

O declínio da confiança no governo coincide com o colapso da acrimoniosa coligação tripartida de Olaf Scholz - que se desfez de forma espetacular em novembro, depois de Scholz ter demitido o seu Ministro das Finanças, Christian Lindner.

Mais liderança

A imagem da liderança alemã foi afetada tanto a nível interno como entre os outros europeus, com um declínio notável de uma mediana de 60% para 54% só nos últimos 12 meses.

A Eslovénia, a Noruega e a Finlândia são particularmente céticas em relação à liderança da Alemanha, com os índices de aprovação a caírem pelo menos 10% desde 2023.

Merz fez questão de propor a restauração da posição de topo da Alemanha na UE, dizendo num painel de discussão no sábado que estava "disposto" a restaurar o que os aliados disseram ser uma falta de liderança alemã dentro do bloco.

"Estou a ver que a Alemanha está numa posição estratégica no centro da Europa, que muitas coisas na Europa dependem da Alemanha", disse Merz.