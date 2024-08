A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu aos eurodeputados um comissário europeu com um mandato para a habitação, uma área de competência limitada para o bloco.

Entre 2010 e o final de 2023, as rendas médias na UE aumentaram quase 23% e os preços das casas quase 48%, o que gerou protestos em cidades como Dublin, Amesterdão ou Lisboa.

A falta de habitação a preços acessíveis e o aumento do custo de vida têm sido temas de destaque nas campanhas eleitorais nacionais e europeias. Por isso, enquanto procurava obter a aprovação dos eurodeputados, von der Leyen fez o seu melhor para abordar estas preocupações no seu discurso no Parlamento Europeu.

"As pessoas estão a lutar para encontrar casas a preços acessíveis", disse a presidente do executivo da UE na sessão plenária de meados de julho, em Estrasburgo. "Quero que esta Comissão apoie as pessoas onde é mais importante, e se é importante para os europeus, é importante para a Europa".

Nas suas orientações políticas para a próxima Comissão Europeia, von der Leyen sublinhou a urgência de resolver a crise da habitação, propondo o primeiro plano europeu de habitação a preços acessíveis e um comissário responsável por esta área política, tal como os socialistas tinham exigido como condição para apoiar o seu segundo mandato.

"A União Europeia deve apresentar um plano de habitação que não vise apenas os mais necessitados, mas que responda à crise que afeta todos: estudantes, famílias monoparentais, pais solteiros, jovens trabalhadores..." afirmou David Rinaldi, diretor político da Fundação para os Estudos Progressistas Europeus (FEPS), em decalrações à Euronews.

Mas, até à data, existe um défice significativo de investimento em habitação social e a preços acessíveis, e os Estados-Membros só podem utilizar os fundos públicos para se dirigirem aos grupos mais vulneráveis.

"Em termos de auxílios estatais, gostaríamos de ver reconhecido que a habitação social e a preços acessíveis para todos - para além dos grupos desfavorecidos ou dos grupos sociais com menos oportunidades - é um serviço de interesse económico geral", afirmou Christophe Rouillon, presidente do Grupo PSE no Comité das Regiões Europeu (CR).

A habitação não tem sido uma prioridade nos debates a nível da UE. Os ministros só retomaram os debates conjuntos sobre os desafios europeus neste domínio político em 2022, após uma década de impasse. Os socialistas, a esquerda e as organizações da sociedade civil insistem que mais pode ser feito a nível da UE para enfrentar esta crise, começando pela existência de um comissário ou vice-presidente com um mandato para promover o diálogo e o investimento.

"A UE pode influenciar a habitação através da regulamentação financeira, do direito da concorrência, da eficiência energética, das normas regulamentares e de planeamento, da política de coesão, da ação climática, das políticas urbanas/rurais e sociais", acrescentou Rouillon.

Para fazer face ao crescente défice de investimento, os planos políticos de von der Leyen incluem uma revisão das regras em matéria de auxílios estatais, a fim de dar aos Estados-Membros maior flexibilidade no apoio à habitação, bem como uma proposta que lhes permita duplicar o investimento previsto no âmbito da política de coesão em habitação a preços acessíveis.

"Trabalharemos com o Banco Europeu de Investimento numa plataforma de investimento pan-europeia para a habitação acessível e sustentável, a fim de atrair mais investimento privado e público", diz o programa político.

Mais dinheiro virá do Fundo Social para o Clima, que mobilizará pelo menos 86,7 mil milhões de euros entre 2026 e 2032 para ações e investimentos destinados a apoiar os grupos mais vulneráveis, afirmou o presidente executivo da UE.

Mas, os socialistas exigem a regulamentação de alugueres de curta duração como a Airbnb.

Algumas das principais propostas dos social-democratas em matéria de habitação, incluindo objetivos para eliminar progressivamente a questão dos sem-abrigo até 2029 e uma iniciativa legislativa para regulamentar os alugueres de curta duração, não foram incluídas no programa político do Presidente.

"Para algumas pessoas, a Airbnb e outras plataformas são uma fonte de rendimento, mas não devem ameaçar a qualidade de vida numa cidade", afirmou Rinaldi, uma vez que o aumento dos preços da habitação leva alguns cidadãos a abandonar os centros urbanos.

Em 2022, 19,6% do rendimento disponível foi gasto em habitação. Para as pessoas consideradas em risco de pobreza (com um rendimento disponível inferior a 60% do rendimento médio nacional), os custos de habitação representaram quase 38% do seu rendimento disponível.

Quanto ao problema dos sem-abrigo, que se estima afetar cerca de 890 000 pessoas em toda a UE, de acordo com um relatório de 2023 publicado pela FEANTSA, ainda não existe uma proposta concreta no programa político.

A habitação é uma matéria em que é importante partilhar boas práticas, defendeu a eurodeputada Li Andersson (Finlândia/Esquerda), presidente da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, em entrevista à Euronews.

"Há países, como por exemplo a Finlândia, que trabalharam muito com os sem-abrigo e obtiveram bons resultados durante muito tempo, o que mostra que este tipo de problemas sociais pode ser resolvido", afirmou.

"Os sem-abrigo são uma questão de habitação, a mais urgente", escreveu o diretor da FEANTSA, Freek Spinnewijn, na rede social X, após o anúncio de von der Leyen sobre a nomeação de um comissário para a habitação, acrescentando: "Certifique-se de que a luta contra os sem-abrigo faz parte das suas responsabilidades".

Von der Leyen deu aos Estados-Membros um prazo, até 30 de agosto, para nomearem dois candidatos para o colégio de comissários para o próximo mandato de cinco anos. Só então decidirá quem irá liderar cada pasta e quais os poderes atribuídos.