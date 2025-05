PUBLICIDADE

O líder do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), Abdullah Öcalan, pediu esta quinta-feira aos membros do grupo curdo proibido que deponham as armas e dissolvam definitivamente a organização.

Numa declaração há muito aguardada, lida pelos deputados do Partido Popular da Liberdade e Democracia (DEM), pró-curdo, em Istambul, o líder do PKK, que se encontra preso, afirmou que o grupo “terminou a sua vida, tal como os seus homólogos, e que é necessária a sua dissolução”.

Deputados do partido DEM (Foto: Euronews) Cleared

“Ao longo de uma história com mais de mil anos, turcos e curdos sempre consideraram necessário manter uma aliança, com um aspeto predominantemente voluntário, para manter a sua existência e sobreviver contra as potências hegemónicas”, escreveu Öcalan.

“Neste clima criado pelo apelo feito por (Devlet Bahçeli, líder do Partido do Movimento Nacionalista), pela vontade demonstrada pelo presidente (Recep Tayyip Erdoğan) e pelas abordagens positivas de outros partidos políticos em relação ao apelo conhecido, apelo ao depor das armas e assumo a responsabilidade histórica deste apelo”, concluiu.

Na quinta-feira, altos funcionários do DEM reuniram-se com Öcalan, no âmbito dos novos esforços de paz entre Ancara e o grupo curdo proibido.

O encontro poderá pôr termo a um conflito que se prolonga há mais de quatro décadas e que custou dezenas de milhares de vidas.

Öcalan, de 75 anos, está preso na ilha de Imrali, ao largo de Istambul, desde 1999, depois de ter sido condenado por traição.

Apesar do seu encarceramento, continua a exercer uma influência significativa sobre o PKK. É de esperar que os líderes do grupo atendam a qualquer apelo de Öcalan, embora algumas fações do grupo possam resistir, segundo os analistas.

Fundado por Öcalan em 1978, o PKK tem liderado uma insurreição no sudeste da Turquia desde 1984. O grupo é considerado uma organização terrorista pela Turquia e pelos seus aliados ocidentais.

Os anteriores esforços de paz com o PKK fracassaram - o mais recente em 2015.