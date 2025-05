PKK anuncia dissolução após quatro décadas de conflito armado

De Euronews

Após quatro décadas de conflito armado com a Turquia, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) anunciou esta segunda-feira a dissolução. A decisão foi tornada pública pela agência noticiosa Firat, um órgão de comunicação social próximo do grupo.

Na última sexta-feira, o PKK tinha informado que realizaria um congresso há muito esperado, na sequência do apelo do dirigente Abdullah Öcalan, no final de fevereiro, para que a formação política depusesse as armas e cessasse a atividade.

Öcalan tinha apelado para a deposição das armas na quinta-feira, 27 de fevereiro, na sequência das conversações realizadas em İmralı por uma delegação de deputados do Partido Popular da Liberdade e Democracia (Partido DEM). Na sequência deste pedido, o PKK anunciou um cessar-fogo com efeitos a partir de sábado, 1 de março.

Desde então, esperava-se que a organização realizasse um congresso de dissolução. O presidente do Partido do Movimento Nacionalista (MHP), Devlet Bahçeli, um dos pioneiros deste processo, tinha mesmo sugerido a data e o local do congresso.

Mais recentemente, em 2 de maio, o porta-voz do Partido AK, Ömer Çelik, declarou: "Cada passo positivo que se possa dar nos próximos dias no sentido de a organização terrorista depor as armas e se dissolver exigirá o passo positivo seguinte. Estamos a acompanhar meticulosamente cada etapa".

O PKK tinha condicionado a realização do congresso à abertura de canais de comunicação com Öcalan e à garantia de segurança.

A organização anunciou na sexta-feira que o congresso tinha sido realizado nas "zonas de defesa dos meios de comunicação social" entre 5 e 7 de maio, acontecendo em paralelo em dois locais diferentes abrangidos por essas áreas.

Por outro lado, foi também comunicado que foram tomadas decisões de importância histórica com base no apelo de Öcalan à "dissolução".

Espera-se que nas próximas horas seja divulgada uma declaração sobre as decisões tomadas.

Processo de resolução na Turquia

O processo de resolução refere-se às negociações entre o PKK e o Estado turco na Turquia entre 2013 e 2015, com o objetivo de resolver o problema curdo de forma pacífica.

Os principais elementos do processo incluíam o desarmamento, as reformas democráticas e a extensão dos direitos da identidade curda. O líder do PKK, Öcalan, foi uma figura-chave nestas negociações. No entanto, com o recomeço das hostilidades em 2015, o processo de resolução terminou. Este período provocou mudanças significativas na dinâmica política da Turquia.

Fundado em 28 de novembro de 1978 no distrito de Lice, em Diyarbakır, o PKK é considerado uma organização terrorista pela União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, França, Turquia e muitos outros Estados.

Em quase 40 anos de ataques, os militantes do PKK mataram cerca de 15 mil pessoas, de acordo com os números oficiais.

O líder do PKK, Öcalan, encontra-se na prisão de Imrali, no Mar de Mármara, desde 1999, altura em que foi condenado a prisão perpétua por ter criado e liderado uma organização terrorista.

O último processo é definido pelo governo como "Turquia sem terrorismo".