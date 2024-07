Erdoğan anuncia o fim iminente da operação militar contra o PKK no norte do Iraque e da Síria

O presidente turco Recep Tayyip Erdoğan está aparentemente a tentar normalizar as relações com a Síria. A presença de tropas turcas no noroeste da Síria, controlado pela oposição, é um espinho no lado de Damasco.

PUBLICIDADE

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, anunciou o fim da operação militar da Turquia no norte do Iraque e da Síria contra os militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

"Estamos determinados a não permitir quaisquer estruturas na fronteira entre o Iraque e a Síria que representem uma ameaça para o nosso país", afirmou Erdoğan durante o seu discurso na cerimónia de graduação no campus da Universidade de Defesa Nacional, acrescentando: "A organização separatista [PKK] já não é capaz de agir dentro das nossas fronteiras."

Aproximação Turquia-Síria

Na semana passada, Erdoğan disse que esperava marcar uma reunião com o presidente sírio Assad em breve.

A Turquia tem apoiado os rebeldes sírios que procuram derrubar Assad e ainda mantém uma presença de tropas no noroeste da Síria, controlado pela oposição, um ponto sensível para Damasco.

A Rússia, que é um dos mais fortes apoiantes de Assad, mas também mantém laços estreitos com a Turquia, está a pressionar para o regresso às relações diplomáticas.

Desta vez, o Iraque - que faz fronteira com a Turquia e a Síria - também se ofereceu como mediador.

Não há interesse na autonomia curda

Aron Lund, membro do grupo de reflexão Century International, afirmou que o Iraque poderá ter tomado a iniciativa para desviar as pressões da Turquia no sentido de reprimir o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

O PKK é um grupo separatista curdo que se insurge contra a Turquia desde os anos 1980 e tem bases no norte do Iraque.

Ao insistir numa aproximação à Síria, Bagdade pode estar a tentar "criar algum tipo de compromisso positivo com os turcos, colocar a questão em segundo plano e evitar a ameaça de intervenção", disse Lund.

A guerra de Gaza redistribui as cartas estratégicas

A situação geopolítica na região também se alterou com a guerra em Gaza e o receio de um conflito regional mais alargado. Ozgur Unluhisarcikli, analista turco e diretor do German Marshall Fund em Ancara, afirmou que ambos os países podem sentir-se inseguros quanto ao potencial impacto regional da guerra e estão à procura de novas alianças.

E, apesar das divergências de opinião sobre a presença da Turquia no noroeste da Síria, Damasco e Ancara têm ambos interesse em limitar a autonomia dos grupos curdos do nordeste da Síria.

A Turquia pode estar preocupada com a possibilidade da situação de segurança no nordeste da Síria se deteriorar, se os Estados Unidos retirarem as tropas atualmente estacionadas no país, no âmbito de uma coligação contra o grupo terrorista militante Estado Islâmico, disse Unluhisarcikli.

A Turquia terá de "trabalhar com a Síria, ou pelo menos coordenar-se com a Síria, para lidar com as consequências da retirada dos EUA".