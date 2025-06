Dois dias de confrontos e mortes por vingança na Síria deixam mais de 600 mortos

PUBLICIDADE

Os confrontos em curso entre as duas partes marcaram o pior momento de violência desde que o governo de Assad foi derrubado no início de dezembro por grupos insurrectos liderados pelo grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham. O novo governo comprometeu-se a unir a Síria após 14 anos de guerra civil.

Os ataques às aldeias costeiras começaram na quinta-feira e continuaram na sexta-feira, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos

Mais de 600 pessoas foram mortas desde o início dos combates, segundo o grupo sediado na Grã-Bretanha. A guerra civil que grassa na Síria desde março de 2011 já fez mais de meio milhão de mortos e milhões de deslocados.

Os confrontos mais recentes começaram quando as forças governamentais tentaram deter uma pessoa procurada perto da cidade costeira de Jableh, na quinta-feira, e foram emboscadas pelos leais a Assad, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha.

Na quinta e na sexta-feira, homens armados leais ao novo governo invadiram as aldeias de Sheer, Mukhtariyeh e Haffah, perto da costa, matando 69 homens, mas não ferindo nenhuma mulher, segundo o observatório.

"Mataram todos os homens que encontraram", disse o chefe do observatório, Rami Abdurrahman.

A Al-Mayadeen TV, com sede em Beirute, também noticiou os ataques às três aldeias, dizendo que mais de 30 homens foram mortos só na aldeia de Mukhtariyeh.

Outras 60 pessoas foram mortas na cidade de Baniyas, incluindo mulheres e crianças, disse o observatório.

As autoridades sírias não divulgaram o número de mortos, mas a agência noticiosa estatal síria SANA citou um funcionário da segurança não identificado, dizendo que muitas pessoas foram para a costa para se vingarem dos recentes ataques às forças de segurança do governo. O funcionário disse que as ações "levaram a algumas violações individuais e estamos a trabalhar para as impedir".

Numa declaração em vídeo, o presidente interino Ahmad al-Sharaa apelou aos grupos armados ligados ao antigo governo para que entregassem as suas armas e aos grupos leais ao novo governo para que evitassem atacar civis ou abusar de prisioneiros.

"Quando comprometemos a nossa ética, reduzimo-nos ao mesmo nível que o nosso inimigo", afirmou. "Os remanescentes do regime deposto estão à procura de uma provocação que conduza a violações atrás das quais se possam refugiar."

Cidades costeiras ainda sob o controlo dos leais a Assad

Durante a noite, Damasco enviou reforços para as cidades costeiras de Latakia e Tartus e para as aldeias vizinhas que albergam a seita minoritária alauíta de Assad e que constituem a sua base de apoio de longa data. O recolher obrigatório manteve-se em vigor em Latakia e noutras zonas costeiras.

Durante o regime de Assad, os alauítas ocupavam postos de topo no exército e nas agências de segurança. Nas últimas semanas, o novo governo culpou os seus fiéis pelos ataques contra as novas forças de segurança do país. Também se registaram alguns ataques contra alauítas nas últimas semanas, embora o novo governo afirme que não permitirá punições colectivas ou vinganças sectárias.

Na sexta-feira, segundo o observatório, Jableh e a cidade costeira de Baniyas ainda estavam sob o controlo dos partidários de Assad, juntamente com outras aldeias alauítas nas proximidades e a cidade natal de Assad, Qardaha, nas montanhas com vista para Latakia.

Um residente de Qardaha disse à The Associated Press, através de uma mensagem de texto, que as forças governamentais estavam a disparar com metralhadoras pesadas nas zonas residenciais da cidade. Outro disse que as pessoas não tinham podido sair de casa desde quinta-feira à tarde devido à intensidade dos disparos. Ambos falaram sob condição de anonimato por receio de represálias.

Os combates poderão alimentar mais tensões sectárias

Gregory Waters, membro associado do Instituto do Médio Oriente que tem investigado as zonas costeiras da Síria, disse que não espera que o surto se transforme numa luta contínua entre os dois lados. No entanto, disse estar preocupado com o facto de poder alimentar ciclos de violência entre as diferentes comunidades civis que vivem ao longo da costa.

Além disso, quaisquer violações por parte das forças de segurança enviadas por Damasco deixariam os jovens alauítas mais receosos do novo governo - e mais propensos a pegar em armas, disse Waters.

Em Damasco, uma multidão reuniu-se à chuva na Praça Umayyad para mostrar o seu apoio ao novo governo.

"Já estamos fartos de longos períodos de guerras e tragédias", disse o reformado Mazen Abdelmajeed. Mazen Abdelmajeed culpou os remanescentes do antigo regime pela violência e afirmou que a unidade da Síria deve ser preservada.

"Ninguém quer que aconteça uma guerra civil", disse ele. "Não estamos contra nenhuma das componentes do povo sírio. Somos todos um só povo sírio".

Qutaiba Idlbi, investigador do grupo de reflexão do Conselho do Atlântico, afirmou que, para além do perigo de uma escalada sectária, a violência tinha posto a nu um "grande desafio de segurança para o governo em termos da sua potencial incapacidade de enfrentar múltiplas ameaças de segurança em múltiplas frentes em todo o país". Os grupos armados que se opõem às novas autoridades podem tomar nota, disse.

Povo sírio pede ajuda à Rússia

Dezenas de pessoas reuniram-se na sexta-feira em frente à principal base aérea russa na Síria, perto de Jableh, para pedir proteção a Moscovo. A Rússia juntou-se ao conflito na Síria em 2015, ao lado de Assad, embora desde então tenha estabelecido ligações com o novo governo. Assad vive em Moscovo desde que deixou a Síria em dezembro.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo afirmou, numa declaração escrita, que Moscovo está "a coordenar estreitamente os esforços com os parceiros estrangeiros no interesse de um rápido desanuviamento da situação".

"Reafirmamos a nossa posição de princípio de apoio à soberania, à unidade e à integridade territorial da República Árabe da Síria", afirma o comunicado. "Esperamos que todos os Estados que têm influência na situação na Síria contribuam para a sua normalização."

Um aviso da Turquia

A Turquia, que apoiou os rebeldes quando Assad ainda estava no poder, avisou na sexta-feira que os actuais combates representam uma séria ameaça para o novo governo.

"Estão a ser envidados esforços intensos para estabelecer a segurança e a estabilidade na Síria", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, Oncu Keceli, num post no X. "Nesta conjuntura crítica, o ataque às forças de segurança pode prejudicar os esforços para conduzir a Síria para o futuro em unidade e solidariedade."

Reações da Europa

A Alemanha e a União Europeia reagiram ao escalar da violência na Síria através dos seus enviados especiais. O alemão Stefan Schneck começou por escrever na rede X que está "profundamente chocado com as muitas vítimas no oeste da Síria e apelo a todos para que procurem soluções pacíficas, unidade nacional, diálogo político inclusivo e justiça transitória. Temos de sair do ciclo de violência e ódio. A #Alemanha está pronta a ajudar onde quer que seja possível", escreveu o representante da diplomacia alemã.

E Michael Ohnmacht, representante da missão europeia na Síria, apelou a todas as partes para que usem de "contenção" e garantam o direito do povo sírio a viver em segurança e em paz. "Partilho a opinião do meu homólogo alemão sobre o apelo a todas as partes para que dêem provas de contenção e respeitem o direito de todas as componentes do povo sírio a viver em segurança e paz e a participar na transição pacífica na Síria", escreveu Ohnmacht na rede X.