O vulcão Fuego, na Guatemala, considerado pelos sismólogos como um dos vulcões mais activos do mundo, está atualmente em erupção. As autoridades do Estado centro-americano já deslocaram cerca de 300 famílias, mas advertem que outras 30.000 pessoas da zona, situada a cerca de 60 quilómetros da capital, podem estar em risco.

A erupção começou ontem à noite e até agora não foram registadas vítimas. As autoridades encerraram todas as escolas nas imediações e uma estrada chave que liga várias comunidades da zona.

Os especialistas dizem que o maior perigo do vulcão não é a erupção em si , mas os lahars, um "tsunami" de cinzas, rochas, lama e detritos que pode soterrar aldeias inteiras. Com 3.763 metros de altura, a última erupção do "Chi'gag" - que se traduziria do nativo Cachiquel para o espanhol como "o lugar onde está o fogo" - foi em junho de 2023. Uma erupção anterior, em 2018, matou 194 pessoas e deixou outras 234 desaparecidas. O vulcão Fuego estava inativo há apenas 50 dias, de acordo com o Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh).

Isaac García, de 43 anos, morador da cidade de El Porvenir, nas encostas do vulcão, tinha essa tragédia em mente quando ele e sua família decidiram seguir os avisos das autoridades e fugir de casa. A família García foi para o abrigo público aberto em San Juan Alotenango com sua mãe, esposa e três filhos, além de outros membros da família.

O fluxo de material vulcânico é moderado, mas deve aumentar, informou a agência de desastres da Guatemala no início da manhã. As companhias aéreas também estão a operar com restrições porque as cinzas expelidas pelo "Chi'gag" podem atingir até 7.000 metros, segundo o Insivumeh.