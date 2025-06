Tusk defende MNE polaco depois de Musk lhe chamar "homem pequeno" e o mandar calar no X

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, defendeu o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Radosław Sikorski, depois de este ter sido criticado pelo partido da oposição, no âmbito de uma discussão com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e com Elon Musk no X.

Tusk disse que Sikorski explicou "calmamente" a " raison d'état "(razão de Estado) da Polónia a funcionários de outros países, criticando o partido conservador Lei e Justiça (PiS) por criticar Sikorski.

No domingo, Sikorski, Rubio e Musk discutiram numa série de publicações sobre a utilização do sistema de satélites Starlink na Ucrânia.

Sikorski comentou uma publicação em que Musk dizia que tinha desligado o sistema que fornece Internet de alta velocidade a zonas remotas ou de crise, como zonas de guerra.

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que a desativação do Starlink na Ucrânia levaria à procura de outros fornecedores e referiu que o Ministério da Digitalização polaco financia metade dos 42 mil terminais Starlink existentes no país, que custam cerca de 50 milhões de dólares (46 milhões de euros) por ano.

"Independentemente da ética de ameaçar a vítima de agressão, se a SpaceX se revelar um fornecedor pouco fiável, seremos obrigados a procurar outros fornecedores”, escreveu Sikorski.

Rubio respondeu com uma forte repreensão, ao rejeitar as afirmações de que Musk iria desligar o sistema e disse a Sikorski para "dizer obrigado".

A troca de palavras culminou com Musk a chamar "homem pequeno" a Sikorski.

"Cala-te, homem pequeno. Pagas uma pequena fração do custo. E não há substituto para a Starlink", concluiu Musk.

O Partido PiS foi igualmente feroz em relação a Sikorski, com o antigo ministro do governo Michał Wójcik a escrever no X: "A Polónia é governada por um governo pouco sério... que está a insultar a administração americana".

O antigo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros Paweł Jabłoński sugeriu que alguém devia "tirar o Twitter a Sikorski".

"De preferência, antes que isso leve os EUA a retirarem as suas tropas da Polónia", acrescentou Jabłoński.

Ucrânia é "um investimento em segurança"

O PiS comemorou com entusiasmo o regresso do presidente dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca. O partido nacional-conservador manteve relações estreitas com Trump durante seu primeiro mandato, quando também estava no poder.

Tusk defendeu Sikorski dos comentários feitos pelo PiS, escrevendo também mais tarde no X que "a verdadeira liderança significa respeito pelos parceiros e aliados. Mesmo pelos mais pequenos e mais fracos. Nunca a arrogância. Caros amigos, pensem nisto".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco disse à agência de noticias polaca que "esta discussão talvez tenha sensibilizado o público americano para o facto de os Estados Unidos não pagarem tudo e que a Ucrânia não é tanto uma perda como um investimento em segurança".

Os terminais Starlink são fundamentais para as operações do exército ucraniano e estão instalados no país desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

Apesar de Rubio e Musk insistirem que os serviços não serão desligados, a Comissão Europeia está a procurar garantir serviços alternativos de comunicação por satélite para a Ucrânia, com medo de que Musk possa usar o acesso ao sistema como moeda de troca para pressionar Kiev a um acordo de paz.

Um possível acordo sobre minerais de terras raras entre os EUA e a Ucrânia está alegadamente em cima da mesa quando as duas partes se reunirem na Arábia Saudita para conversações de paz esta semana.