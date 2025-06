Cuba sofre "apagão" generalizado

PUBLICIDADE

O Ministério da Energia e Minas de Cuba disse que, por volta das 20h15 locais, uma falha na subestação de Diezmero, nos arredores de Havana, causou “uma perda significativa de geração no oeste de Cuba e, com isso, a falha do Sistema Elétrico Nacional”.

O ministério disse na sua conta na plataforma social X que está “a trabalhar no processo de recuperação”.

As ruas de Havana estavam escuras e vazias na noite de sexta-feira, com a luz a chegar apenas das janelas dos hotéis que tinham geradores. O serviço de Internet foi afetado.

Pessoas em províncias tão distantes como Guantánamo, Artemisa, Santiago de Cuba e Santa Clara relataram ter sofrido apagões com apenas uma luz intermitente.

A Unión Eléctrica, agência estatal que regula o setor, disse no seu relatório diário que a procura no horário de pico seria de cerca de 3250 megawatts e o déficit chegaria a cerca de 1380 megawatts, o que significa que 42% do sistema nacional de energia seria desligado. Este valor não é o mais elevado de que há memória.

Havana ficou às escuras na última noite Ramon Espinosa/AP

Cuba sofreu três cortes generalizados no sistema energético no final do ano passado, deixando a ilha às escuras no meio de uma grave crise económica.

A rede elétrica de Cuba tem sido afetada por cortes frequentes, com mais de metade do país a sofrer cortes de energia durante as horas de ponta. As falhas de energia são causadas principalmente pela falta de combustível e pelo envelhecimento das infraestruturas. Em muitas partes da ilha, a eletricidade é essencial para cozinhar e bombear água.

As autoridades da ilha iniciaram um programa de instalação de parques fotovoltaicos e prometeram que dezenas deles estarão prontos este ano.

Os apagões já provocaram manifestações contra o governo em 2021, 2022 e 2024.