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Tempestade em Espanha faz pelo menos um morto, inundações e centenas de evacuações

Captura de vídeo da Guardia Civil sobre as inundações em Málaga.
Captura de vídeo da Guardia Civil sobre as inundações em Málaga. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Begoña del Hoyo com AP
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As fortes chuvas causadas pela passagem da tempestade Laurence continuam a assolar Espanha, provocando pelo menos uma morte, o transbordo de rios, acidentes, estradas bloqueadas e evacuações em várias regiões.

Na cidade espanhola de Sevilha, , as buscas por um casal desaparecido que foi arrastado por um riacho no município de Constantina tomaram um rumo trágico. Os bombeiros encontraram um corpo perto da zona onde foi descoberto o carro capotado, embora o mesmo ainda não tenha sido identificado como sendo de uma das duas pessoas desaparecidas. O carro foi arrastado pela água e foi encontrado a vários metros da sua localização inicial.

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Na província vizinha de Córdoba, outro homem está desaparecido desde segunda-feira à tarde, depois de ter saído para um passeio de bicicleta. As autoridades intensificaram os esforços de localização do sujeito.

Rios Guadalhorce e Campanillas transbordaram em Málaga

A província de Málaga foi uma das mais afetadas por este fenómeno climático. Os rios Guadalhorce e Campanillas transbordaram na sequência de fortes chuvas, provocando a evacuação de vários bairros de Málaga e Cártama. Durante a madrugada, a cidade de Coín registou a maior precipitação de todo o país, com 55,4 litros por metro quadrado.

Além disso, a suspensão das aulas numa dezena de escolas e o encerramento de mais de 30 estradas, entre as quais um troço de 32 quilómetros da autoestrada Sevilha-Cádiz, são provas do impacto da tempestade. Os serviços de emergência continuam a trabalhar para evacuar cerca de 370 casas nas zonas próximas dos rios transbordantes.

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Acidente de autocarro na A-7 em Múrcia faz vários feridos

Na região de Múrcia, as chuvas também causaram acidentes nas estradas. Um autocarro da empresa Imserso, de transporte de passageiros, capotou na A-7, deixando várias pessoas com ferimentos. Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local para prestar assistência às pessoas afetadas. Este acidente vem juntar-se à lista de incidentes causados pelas condições climatéricas extremas, que atingiram milhares de pessoas na zona. A chuva, que não pára desde segunda-feira, provocou inundações em várias zonas da região.

"Alguma normalidade" em Madrid, mas o rio Guadarrama preocupa as autoridades

Entretanto, em Madrid, o ministro regional do Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, informou que a região se encontra numa situação de "alguma normalidade", embora a tempestade continue a ser um desafio para os serviços de emergência.

Novillo explicou que, embora a situação não seja tão crítica como noutras partes de Espanha, "o pior está neste momento no oeste", onde se acumularam grandes quantidades de chuva. A região continua a monitorizar de perto os níveis do rio Guadarrama, que registou uma subida significativa nas últimas horas. As equipas de emergência continuam atentas à possibilidade de novos transbordos.

Previsão: a chegada da tempestade Martinho

Na quarta-feira, espera-se que o estado do tempo dê uma breve trégua, mas os meteorologistas prevêem a chegada da tempestade Martinho, a décima terceira grande tempestade da estação, na quinta-feira. Um fenómeno que trará mais chuva e ventos fortes, o que poderá agravar ainda mais a situação numa região já saturada pela pluviosidade.

As autoridades continuam a alertar a população e a adotar medidas preventivas para evitar novas tragédias. De acordo com a Direção-Geral de Trânsito, 52 estradas foram encerradas devido às fortes chuvas.

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