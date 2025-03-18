Na cidade espanhola de Sevilha, , as buscas por um casal desaparecido que foi arrastado por um riacho no município de Constantina tomaram um rumo trágico. Os bombeiros encontraram um corpo perto da zona onde foi descoberto o carro capotado, embora o mesmo ainda não tenha sido identificado como sendo de uma das duas pessoas desaparecidas. O carro foi arrastado pela água e foi encontrado a vários metros da sua localização inicial.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Na província vizinha de Córdoba, outro homem está desaparecido desde segunda-feira à tarde, depois de ter saído para um passeio de bicicleta. As autoridades intensificaram os esforços de localização do sujeito.

Rios Guadalhorce e Campanillas transbordaram em Málaga

A província de Málaga foi uma das mais afetadas por este fenómeno climático. Os rios Guadalhorce e Campanillas transbordaram na sequência de fortes chuvas, provocando a evacuação de vários bairros de Málaga e Cártama. Durante a madrugada, a cidade de Coín registou a maior precipitação de todo o país, com 55,4 litros por metro quadrado.

Além disso, a suspensão das aulas numa dezena de escolas e o encerramento de mais de 30 estradas, entre as quais um troço de 32 quilómetros da autoestrada Sevilha-Cádiz, são provas do impacto da tempestade. Os serviços de emergência continuam a trabalhar para evacuar cerca de 370 casas nas zonas próximas dos rios transbordantes.

Acidente de autocarro na A-7 em Múrcia faz vários feridos

Na região de Múrcia, as chuvas também causaram acidentes nas estradas. Um autocarro da empresa Imserso, de transporte de passageiros, capotou na A-7, deixando várias pessoas com ferimentos. Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local para prestar assistência às pessoas afetadas. Este acidente vem juntar-se à lista de incidentes causados pelas condições climatéricas extremas, que atingiram milhares de pessoas na zona. A chuva, que não pára desde segunda-feira, provocou inundações em várias zonas da região.

"Alguma normalidade" em Madrid, mas o rio Guadarrama preocupa as autoridades

Entretanto, em Madrid, o ministro regional do Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, informou que a região se encontra numa situação de "alguma normalidade", embora a tempestade continue a ser um desafio para os serviços de emergência.

Novillo explicou que, embora a situação não seja tão crítica como noutras partes de Espanha, "o pior está neste momento no oeste", onde se acumularam grandes quantidades de chuva. A região continua a monitorizar de perto os níveis do rio Guadarrama, que registou uma subida significativa nas últimas horas. As equipas de emergência continuam atentas à possibilidade de novos transbordos.

Previsão: a chegada da tempestade Martinho

Na quarta-feira, espera-se que o estado do tempo dê uma breve trégua, mas os meteorologistas prevêem a chegada da tempestade Martinho, a décima terceira grande tempestade da estação, na quinta-feira. Um fenómeno que trará mais chuva e ventos fortes, o que poderá agravar ainda mais a situação numa região já saturada pela pluviosidade.

As autoridades continuam a alertar a população e a adotar medidas preventivas para evitar novas tragédias. De acordo com a Direção-Geral de Trânsito, 52 estradas foram encerradas devido às fortes chuvas.