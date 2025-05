De Euronews com EBU

Milhares de pessoas saíram às ruas de Valência no sábado para exigir a demissão do presidente regional Carlos Mazón e do seu governo devido à reação às inundações devastadoras que mataram centenas de pessoas.

O protesto foi organizado por mais de 200 organizações cívicas, sociais e sindicais da região de Valência. Foi a quarta vez que os manifestantes saíram às ruas de Valência por esta causa.

Embora mais pequena do que as três anteriores manifestações na cidade espanhola, as autoridades dizem que a marcha atraiu cerca de 25.000 pessoas.

Mazón está sob enorme pressão depois de a sua administração não ter emitido alertas de inundações para os telemóveis dos cidadãos até horas depois do início das inundações, em outubro passado.

Mazón, do conservador Partido Popular, também está a ser criticado pelo que as pessoas consideram ser a resposta lenta e caótica à catástrofe natural. Milhares de voluntários foram os primeiros a chegar ao terreno em muitas das zonas mais afectadas da periferia sul de Valência. Foram necessários dias para que as autoridades mobilizassem os milhares de reforços policiais e soldados que o governo regional pediu às autoridades centrais para enviar.

Os residentes, que enfrentam um longo e dispendioso processo de reconstrução, dizem que o governo também tem sido lento a prestar ajuda.

Mazón defendeu a forma como lidou com a crise, afirmando que a sua magnitude era imprevisível e que a sua administração não recebeu avisos suficientes das autoridades centrais.

As inundações causaram a morte de 224 pessoas. Milhares de outras perderam as suas casas.