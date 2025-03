Pelo menos três pessoas foram mortas, incluindo uma criança de cinco anos, depois da Rússia ter lançado uma bateria de drones contra Kiev durante a noite de domingo, segundo as autoridades locais.

O ataque à capital ucraniana ocorreu antes das negociações de cessar-fogo na Arábia Saudita, na segunda-feira, onde se espera que a Ucrânia e a Rússia realizem conversações indiretas, mediadas pelos EUA, para discutir uma pausa nos ataques que visam instalações de energia e infraestruturas civis.

A delegação ucraniana deverá reunir-se com representantes norte-americanos na Arábia Saudita um dia antes das conversações, disse o presidente ucraniano Voldoymyr Zelenskyy. A Ucrânia tenciona enviar equipas técnicas para discutir os pormenores do cessar-fogo parcial.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 147 drones contra a Ucrânia. As defesas aéreas ucranianas abateram 97 e 25 outros não atingiram os alvos devido às contramedidas ucranianas. Os ataques também atingiram as regiões de Kharkiv, Sumy, Chernihiv, Odesa e Donetsk.

Durante as primeiras horas da noite, ouviram-se sons prolongados de explosões, enquanto os ataques aéreos duraram mais de cinco horas. Os drones russos e os destroços dos drones abatidos, que voavam a altitudes mais baixas para escapar às defesas aéreas, caíram sobre edifícios residenciais. A administração militar da cidade de Kiev, na Ucrânia, informou que três pessoas morreram e 10 ficaram feridas.

Os bombeiros apagam um incêndio na sequência de um ataque russo perto de Kiev, na Ucrânia, no domingo, 23 de março de 2025. AP/Ukrainian Emergency Service via AP

Segundo o chefe da Administração Militar da Cidade de Kiev, Tymur Tkachenko, dois edifícios residenciais no distrito de Dnipro incendiaram-se devido à queda de destroços de drones. Um incêndio deflagrou nos últimos andares de um edifício de 9 andares, matando uma mulher, informou o Serviço de Emergência do Estado.

No distrito de Podil, um incêndio deflagrou no 20º andar de um edifício de 25 andares. Em Holosiivskyi, deflagraram incêndios num armazém e num edifício de escritórios, causando a morte de uma pessoa, de acordo com o Serviço de Emergência do Estado.

Também no domingo, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter abatido 59 drones ucranianos durante a noite, incluindo 29 sobre a região de Rostov e outros 20 sobre o sudoeste de Astrakhan. Em Rostov, uma pessoa morreu e um carro incendiou-se devido ao ataque dos drones ucranianos, de acordo com o governador temporário da região, Yuri Slyusar.