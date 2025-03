Monumentos desligados em todo o mundo para a Hora do Planeta

De euronews

Sessenta minutos de escuridão para sensibilizar as pessoas para a proteção do nosso planeta. Em todo o mundo, as luzes dos monumentos e edifícios mais importantes foram desligadas, criando atmosferas de cortar a respiração

A Hora do Planeta é um evento anual que tem como objetivo sensibilizar para as principais questões ambientais, nomeadamente as alterações climáticas. Este ano, o Movimento Hora do Planeta apelou a que a eletricidade fosse desligada a nível mundial às 20h30 locais de sábado, 22 de março.

Todos os anos, milhões de pessoas juntam-se para mostrar a sua preocupação com o planeta e o seu futuro.

Nos últimos dez anos, vários monumentos de todo o mundo têm participado neste evento anual, desligando as suas luzes durante 60 minutos. Em Itália, o Montecitorio, o Palazzo Madama e o Palazzo Chigi também aderiram à iniciativa, juntamente com muitos outros monumentos e cidades. O Vaticano desligou a Praça de São Pedro para comemorar o acontecimento.

Em Paris, as luzes foram apagadas no icónico Arco do Triunfo. Em Londres, o famoso London Eye, junto ao Tamisa, perto do icónico Big Ben, também participou este ano.

Os monumentos e edifícios oficiais da capital portuguesa também se juntaram ao movimento global. Durante uma hora, os marcos mais famosos de Lisboa foram mergulhados na escuridão.

Noutras partes do mundo, o Empire State Building de Nova Iorque, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro no Brasil e o deslumbrante horizonte de Hong Kong juntaram-se à campanha, apelando a um futuro mais sustentável.