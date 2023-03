Hora do Planeta 2023: quando é e por que importa?

Apagar as luzes durante uma hora - uma ideia simples que juntará milhões de pessoas este ano para celebrar a chamada Hora do Planeta (Earth Hour).

Organizada pelo World Wildlife Fund (WWF), esta iniciativa de 60 minutos para celebrar o planeta acontecerá a 25 de março.

A Hora do Planeta tem unido pessoas em todo o mundo, em mais de 190 países, desde 2007.

Este ano, no último sábado de março, comunidades inteiras e empresas apagarão as luzes entre as 20h30 e 21h30, horário local, para mostrar a importância do planeta Terra.

Nos anos anteriores, as luzes foram apagadas na Torre Eiffel em Paris, na Ópera de Sydney e na antiga Acrópole em Atenas.

Além de desligar as luzes, o WWF incentiva os participantes a participarem em outras atividades para promover a ação climática.

Os organizadores elaboraram uma lista de 20 maneiras de participar

1. Apague todas as luzes

2. Jante no escuro

3. Ouça um podcast

4. Passe a noite a jogar jogos de tabuleiro ou a ler à luz de velas

5. Melhore o seu conhecimento sobre as alterações climáticas

6. Assista a um vídeo educativo

7. Acampe no seu quintal ou sala de estar

8. Recolha o lixo no seu parque local

9. Limpe o seu guarda-roupa e doe roupas que não quer para caridade

10. Substitua itens não ecológicos em casa por alternativas sustentáveis

11. Pratique alguma fotografia noturna

12. Instale lâmpadas energeticamente eficientes em sua casa

13. Faça uma caminhada ao ar livre

14. Use o Google Lens para aprender mais sobre plantas e animais na sua vizinhança

15. Observe as estrelas

16. Mergulhe na floresta

17. Medite ao ar livre

18. Observe pássaros da sua janela

19. Organize a sua reciclagem

20. Participe num evento da Hora do Planeta perto de si