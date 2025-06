Nova noite de protestos em Istambul após detenção de autarca

Fogos de artifício lançados por manifestantes explodem ao lado da polícia de choque durante um protesto após a detenção e prisão do presidente da câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, em Istambul, Turquia, no domingo, - Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved