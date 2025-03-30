O presidente Masoud Pezeshkian disse que a resposta do Irão, dada através do sultanato de Omã, deixou em aberto a possibilidade de negociações com Washington. No entanto, essas negociações não progrediram desde que Trump, no seu primeiro mandato, retirou unilateralmente a América do acordo nuclear de Teerão com as potências mundiais em 2018.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Nos anos que se seguiram, as tensões regionais transformaram-se em ataques no mar e em terra. Depois veio a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, em que Israel atacou os líderes de grupos militantes do autodenominado "Eixo de Resistência" do Irão. Agora, enquanto os EUA conduzem intensos ataques aéreos contra os rebeldes Houthi do Iémen, apoiados pelo Irão, o risco de uma ação militar contra o programa nuclear do Irão continua em cima da mesa.

"Não evitamos conversações; é a quebra de promessas que nos tem causado problemas até agora", disse Pezeshkian em declarações televisivas. "Eles têm de provar que são capazes de criar confiança".

A Casa Branca, o Departamento de Estado e outros funcionários não reagiram de imediato ao anúncio. No entanto, antes dos comentários de Pezeshkian, Trump disse que estava a considerar uma ação militar e tarifas secundárias se o Irão não concordasse com um acordo nuclear.

"Se eles não chegarem a um acordo, haverá bombardeamentos e serão bombardeamentos como eles nunca viram antes", disse Trump num comentário transmitido no domingo pela NBC News.

A carta de Trump surge no momento em que tanto Israel como os Estados Unidos avisam que nunca permitirão que o Irão adquira uma arma nuclear, o que leva ao receio de um confronto militar, uma vez que Teerão enriquece urânio a níveis próximos do nível das armas - algo que só é feito por nações com armas atómicas.

Há muito que o Irão afirma que o seu programa tem fins pacíficos, apesar de os seus responsáveis ameaçarem cada vez mais com a bomba.

Desde que Trump regressou à Casa Branca, a sua administração tem afirmado constantemente que o Irão deve ser impedido de adquirir armas nucleares. No entanto, um relatório de fevereiro do organismo de vigilância nuclear da ONU afirma que o Irão acelerou a sua produção de urânio de qualidade próxima da de armas.

Trump também ordenou o ataque que matou o principal general iraniano num ataque de drones em Bagdade, em janeiro de 2020.