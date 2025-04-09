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Japão e a NATO prometem aprofundar laços de segurança para combater as ameaças da China e da Rússia

O primeiro-ministro japonês Ishiba Shigeru e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, apertam as mãos em Tóquio, 9 de abril de 2025
O primeiro-ministro japonês Ishiba Shigeru e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, apertam as mãos em Tóquio, 9 de abril de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn com AP
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"Uma NATO mais forte beneficiará muito o Japão", afirmou o primeiro-ministro Shigeru Ishiba numa conferência de imprensa com Rutte, que visitava o Japão pela primeira vez desde que se tornou secretário-geral da aliança em outubro.

O chefe da NATO, Mark Rutte, e o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, prometeram aprofundar os laços militares e sublinharam a necessidade de enfrentar em conjunto as ameaças crescentes da China, da Coreia do Norte e da Rússia.

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O Japão, que intensificou os laços de defesa com os EUA e os países aliados no Indo-Pacífico, também procurou estabelecer laços mais estreitos com a NATO, receando que a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia possa encorajar a afirmação da China na região.

"Uma NATO mais forte beneficiará muito o Japão", afirmou Ishiba numa conferência de imprensa com Rutte, que visitava o Japão pela primeira vez desde que se tornou secretário-geral da aliança de defesa, em outubro.

Numa declaração conjunta divulgada após as conversações, Ishiba e Rutte afirmaram que o reforço da cooperação industrial no domínio da defesa é "uma prioridade comum" e que tencionam concentrar-se no desenvolvimento de tecnologias avançadas e de dupla utilização, reforçando simultaneamente a sua normalização.

Primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba fala durante uma conferência de imprensa em Tóquio, a 9 de abril de 2025
Primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba fala durante uma conferência de imprensa em Tóquio, a 9 de abril de 2025 AP Photo

Concordaram também em intensificar a cooperação no domínio da ciberdefesa e do espaço, bem como em realizar exercícios militares conjuntos. Foram igualmente debatidos os drones e a inteligência artificial.

Ishiba e Rutte afirmaram também que "condenam veementemente" os crescentes laços militares entre a Coreia do Norte e a Rússia, incluindo a utilização por Moscovo de mísseis e tropas norte-coreanas contra a Ucrânia, ao mesmo tempo que manifestaram a sua preocupação com o apoio da China à base industrial russa.

A Rússia continua a travar uma guerra contra a Ucrânia, mantendo as suas ambições de "remodelar a segurança europeia", afirmou Rutte.

Ambos apelaram também à defesa de um Indo-Pacífico livre e aberto e opuseram-se às tentativas unilaterais de alterar o status quo pela força nos mares da China Oriental e do Sul.

A dupla também encorajou Pequim a melhorar a transparência das suas operações militares e a cooperar no controlo de armas, apelando à paz e à estabilidade no Estreito de Taiwan.

O chefe da NATO disse aos jornalistas que a China tem vindo a desenvolver um grande esforço militar, procurando controlar tecnologias-chave, infraestruturas críticas e cadeias de abastecimento, e continua a levar a cabo "atividades desestabilizadoras" no Indo-Pacífico.

Militares ucranianos disparam um sistema de foguetes de lançamento múltiplo a partir de uma carrinha na região de Zaporizhzhia, 8 de abril de 2025
Militares ucranianos disparam um sistema de foguetes de lançamento múltiplo a partir de uma carrinha na região de Zaporizhzhia, 8 de abril de 2025 AP Photo

Rutte elogiou as contribuições do Japão para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia e congratulou-se com a disponibilidade de Tóquio para participar numa iniciativa da NATO de apoio à Ucrânia, tal como indicado pelo ministro da Defesa japonês, General Nakatani, na terça-feira.

O comando da NATO de Assistência à Segurança e Formação para a Ucrânia (NSATU) está sediado numa base militar norte-americana em Wiesbaden, na Alemanha.

Rutte afirmou que o NSATU "ajuda a Ucrânia a combater hoje, mas também a construir as suas forças armadas para o futuro".

Os pormenores da participação do Japão ainda têm de ser discutidos, mas, se for destacada, a Força de Auto-Defesa Japonesa não deverá assumir funções de combate devido aos princípios pacifistas do país no pós-guerra, que estão consagrados na legislação nacional.

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