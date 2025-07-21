Coligação do primeiro-ministro japonês perde maioria nas eleições para a Câmara Alta

A coligação governamental do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, não conseguiu, na segunda-feira, assegurar a maioria na Câmara Alta do país, com 248 lugares, numa eleição parlamentar crucial, informou a emissora pública NHK.

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O Partido Liberal Democrático de Ishiba e o seu parceiro júnior Komeito precisavam de ganhar 50 lugares para além dos 76 que já detinham para manter o controlo. Com apenas um assento ainda por decidir, a coligação conseguiu apenas 47.

O resultado é um rude golpe para o governo de Ishiba. A coligação está agora em minoria em ambas as câmaras do parlamento japonês, após a derrota na câmara baixa em outubro.

É a primeira vez que o Partido Liberal Democrático perde a maioria em ambas as câmaras do parlamento desde a fundação do partido em 1955.

Apesar do revés, Ishiba comprometeu-se a manter-se no cargo para evitar a criação de um vazio político, numa altura em que o Japão enfrenta desafios crescentes, incluindo as ameaças tarifárias dos EUA. No entanto, poderá enfrentar pressões no seio do seu partido para se demitir ou procurar um novo parceiro de coligação.

"Cumprirei a minha responsabilidade como líder do partido nº 1 e trabalharei para o país", afirmou.

O mau desempenho nas eleições não desencadeará imediatamente uma mudança de governo porque a Câmara Alta não tem poder para apresentar uma moção de censura.

A subida dos preços, a diminuição dos rendimentos e os pesados pagamentos à segurança social foram os principais problemas para os frustrados eleitores japoneses.

A adoção de medidas mais rigorosas contra os residentes e visitantes estrangeiros foi também uma questão fundamental, com um partido populista de direita em ascensão a liderar a campanha.

Os oito principais grupos da oposição, no entanto, estavam demasiado divididos para forjar uma plataforma comum como uma frente unida e ganhar o apoio dos eleitores como uma alternativa viável.