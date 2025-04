Trump admite suspender direitos aduaneiros sobre os automóveis perante choque na economia mundial

PUBLICIDADE

"Estou a pensar em algo para ajudar algumas das empresas de automóveis", disse Trump aos jornalistas reunidos na Sala Oval. O presidente republicano disse que os fabricantes de automóveis precisam de tempo para deslocalizar a produção do Canadá, México e outros locais: "E precisam de um pouco de tempo porque vão fabricá-los aqui, mas precisam de um pouco de tempo. Estou a falar de coisas desse tipo".

Matt Blunt, presidente do American Automotive Policy Council, uma associação que representa a Ford, a General Motors e a Stellantis, disse que o grupo partilhava os objetivos de Trump de aumentar a produção nacional.

"Há uma consciência crescente de que tarifas amplas sobre peças podem prejudicar o nosso objetivo comum de construir uma indústria automobilística americana próspera e crescente, e que muitas dessas transições da cadeia de suprimentos levarão tempo", disse Blunt.

A declaração de Trump sugeriu mais uma ronda de reversões nas tarifas, uma vez que a investida do presidente norte-americano nos impostos sobre as importações entrou em pânico nos mercados financeiros e suscitou profundas preocupações dos economistas de Wall Street sobre uma possível recessão.

Quando Trump anunciou as tarifas de 25% sobre os automóveis, a 27 de março, descreveu-as como "permanentes". As suas linhas duras em matéria de comércio tornaram-se cada vez mais ténues, à medida que procurava limitar o possível impacto económico e político das suas políticas.

Na semana passada, depois de uma liquidação do mercado obrigacionista ter feito subir as taxas de juro da dívida americana, Trump anunciou que, durante 90 dias, as suas tarifas mais alargadas contra dezenas de países seriam fixadas num valor de base de 10%, para dar tempo às negociações.

Ao mesmo tempo, Trump aumentou as taxas de importação sobre a China para 145%, apenas para isentar temporariamente os produtos eletrónicos de algumas dessas taxas, cobrando-lhes uma taxa de 20%.

"Não mudo de ideias, mas sou flexível", disse Trump na segunda-feira.

Incerteza do mercado

A flexibilidade de Trump também alimentou um sentimento de incerteza e confusão sobre as suas intenções e objetivos finais. O índice de acções S&P 500 subiu 0,8% na segunda-feira, mas continua a cair quase 8% este ano. As taxas de juro das notas do Tesouro dos EUA a 10 anos estavam elevadas, em cerca de 4,4%.

Carl Tannenbaum, economista-chefe da empresa financeira global Northern Trust, disse que o choque tinha sido tão grande que ele poderia ter que "colocar um colar cervical".

Tannenbaum advertiu numa análise: "Os danos na confiança dos consumidores, das empresas e dos mercados podem já ser irreversíveis".

Maroš Šefčovič, o comissário europeu para o comércio e a segurança económica, publicou no X na segunda-feira que, em nome da União Europeia, se envolveu em negociações comerciais com o secretário de Comércio Howard Lutnick e o representante comercial dos EUA Jamieson Greer.

"A UE continua construtiva e pronta para um acordo justo - incluindo a reciprocidade através da nossa oferta de tarifas 0 por 0 em bens industriais e o trabalho sobre barreiras não tarifárias", disse Šefčovič.

O presidente dos EUA também disse que falou com o CEO da Apple, Tim Cook, e o "ajudou" recentemente. Muitos produtos da Apple, incluindo o seu popular iPhone, são montados na China.

A Apple não respondeu a um pedido de comentário na segunda-feira sobre as últimas oscilações no pêndulo tarifário do governo Trump.

PUBLICIDADE

Mesmo que as isenções concedidas aos produtos eletrónicos na semana passada sejam de curta duração, a suspensão temporária dá à Apple alguma margem de manobra para descobrir formas de minimizar o impacto da guerra comercial nas vendas do iPhone nos EUA.

Essa perspetiva ajudou a elevar o preço das ações da Apple em 2% na segunda-feira. Ainda assim, perdeu parte do seu aumento anterior de 7%, uma vez que os investidores processaram a possibilidade de o iPhone ainda poder ser abalado por mais tarifas sobre produtos fabricados na China nas próximas semanas.

O analista da Wedbush Securities, Dan Ives, disse que a Apple está claramente em uma posição muito melhor do que há uma semana, mas alertou que ainda há "incerteza em massa, caos e confusão sobre os próximos passos".

Uma possível solução alternativa que a Apple pode estar a examinar durante o atual adiamento de tarifas é como transferir ainda mais sua produção de iPhone de seus centros de longa data na China para a Índia, onde começou a expandir o seu fabrico enquanto Trump travava uma guerra comercial durante seu primeiro mandato como presidente.

PUBLICIDADE

A administração Trump sugeriu que as suas tarifas tinham isolado a China enquanto os EUA se empenhavam em conversações com outros países.

Mas a China também está a tentar construir relações mais estreitas na Ásia com as nações atingidas pelas tarifas de Trump. O líder chinês, Xi Jinping, reuniu-se na segunda-feira em Hanói com o secretário-geral do Partido Comunista do Vietname, To Lam, com a mensagem de que ninguém ganha nas guerras comerciais.

Questionado sobre a reunião, Trump sugeriu que as duas nações estavam a conspirar para causar danos económicos aos EUA, "tentando descobrir como lixar os Estados Unidos da América".